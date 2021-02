NRW-Landtag: Welche Ziele hat Laschet beim Corona-Gipfel?

So wie hier soll sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) den Fragen des Landtags stellen. Die Opposition fordert mehr Teilhabe am Entscheidungsprozess.

Düsseldorf. Die NRW-Opposition fordert: Laschet soll das Parlament vor den Beratungen mit der Kanzlerin informieren. Sondersitzung im Landtag am Dienstag.

Bevor sich am Mittwoch Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder trifft, hat die Opposition in NRW mehr Teilhabe am Entscheidungsprozess gefordert. Künftig solle die NRW-Landesregierung vor den Verhandlungen dem Düsseldorfer Landtag ihre Ziele mitteilen, heißt es seitens der Oppositionsfraktionen von SPD und Grünen in einer Sondersitzung des Landtags am Dienstag (10 Uhr). Das geht aus dem vorab veröffentlichten Antrag der beiden Parteien hervor.

Im Hinblick auf eine mögliche Lockerung bei den Corona-Beschränkungen sei es „von parlamentarischem Interesse, welche Linie der Ministerpräsident und die Landesregierung bei dieser Frage für unser Land verfolgt“, heißt es in dem Papier. Die schwarz-gelbe Landesregierung von Ministerpräsident Armin Laschet sei sich in der Pandemie bislang „sichtbar uneinig über die zu verfolgende Strategie“ gewesen. NRW brauche eine „verlässliche Perspektive“, fordern unter anderem die Parlamentarier Thomas Kutschaty (SPD) und Verena Schäffer (Grüne).

Für „etwaige Lockerungen“ benötige Nordrhein-Westfalen einen Stufenplan, der das gesellschaftliche Leben je nach Infektionslage regelt. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte sich am Montag eher ablehnend gegenüber solcher Pläne geäußert: Es habe sich in dieser Krise bewährt, „auf Sicht zu fahren“.

Ganz anders sieht das offenbar Laumanns Kabinettskollege und Familienminister Joachim Stamp (FDP): In einem „Debattenbeitrag“ hatte dieser ein Fünf-Phasen-Modell ins Spiel gebracht, das eine schrittweise Rückkehr zur Normalität ermöglich soll.

Die Landtagsdebatte beginnt am Dienstag gegen 10 Uhr. Wir werden diesen Artikel aktualisieren.