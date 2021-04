NRW-Kitas bleiben offen - auch bei 7-Tages-Inzidenz über 200

Düsseldorf. Trotz steigender Corona-Zahlen hält das Land NRW an der Öffnung der Kitas fest. Örtliche Schließungen nur mit dem Okay des Ministeriums möglich.

Die Kindergärten in NRW sollen weiterhin geöffnet bleiben. Das hat das NRW-Familienministerium auf Nachfrage erklärt: Während die Schulen dort im Distanzunterricht bleiben müssen, wo die Sieben-Tages-Inzidenz den Wert von 200 überschritten hat, sei die Frage von Kita-Öffnung nicht an diesen Wert geknüpft.

"Die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown haben gezeigt, welch massiven Einfluss Beschränkungen in der Kindertagesbetreuung für Kinder haben. Im Gegensatz zum letzten Frühjahr gibt es daher für die Kindertagesbetreuung kein Betretungsverbot und damit einhergehend auch keine Notbetreuung", erklärte ein Sprecher des NRW-Familienministeriums am Donnerstag.

Kita-Schließungen nur in Abstimmung mit dem Ministerium

Gleichwohl seien Kita-Schließungen im Grundsatz in NRW nicht gänzlich ausgeschlossen, gab das Ministerium zu erkennen: "Möchte eine Kommune im Rahmen einer Hotspotstrategie oder aufgrund explodierender Inzidenzwerte weitere individuelle Schutzmaßnahmen, wie z.B. in der Kindertagesbetreuung, anordnen, müssen diese mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt und in einer Allgemeinverfügung geregelt werden", erklärte der Sprecher. Inwieweit es bereits solche Anträge gibt, ließ der Sprecher offen. Die Zahl der Kommunen in NRW mit einer Sieben-Tages-Inzidenz über 200 war am Freitag laut Robert-Koch-Institut auf 13 gestiegen.

Nach wie vor gelten die bekannt Einschränkungen für den Kita-Betrieb, teilte das NRW-Familienministerium mit: Demnach bleibt es wegen des derzeit unsicheren Infektionsgeschehens bei der pauschal um zehn Wochenstunden reduzierten Betreuung in festen Gruppen. Zudem gelten die Vorgaben der Coronabetreuungsverordnung mit Blick auf Hygienemaßnahmen und organisatorischen Vorgaben etwa zur Gruppentrennung.

In der Kindertagespflege erfolge die Betreuung der Kinder im zeitlichen Umfang der Betreuungsverträge. In der Großtagespflege solle "nach Möglichkeit eine räumliche Trennung der Kindertagespflegepersonen mit den ihnen zugeordneten Kindern für die gesamte tägliche Betreuungszeit eingehalten werden", berichtete der Sprecher.

Ministerium: Unterscheidung nach Berufsgruppen ist keine Option mehr

Im Familienministerium betont man, ein Notbetrieb für Kinder ausgewählter Berufsgruppen sei keine Option für mögliche weitergehende Einschränkungen im Kita-Betrieb: "Die Unterscheidung nach Berufsgruppen im Frühjahr 2020, die weder den tatsächlichen Bedarfen der Kinder noch den familiären sowie beruflichen Bedarfen der Eltern angemessen Rechnung trug, hatte zu erheblichen Ungerechtigkeiten und Missgunst zwischen Familien geführt", sagte der Sprecher. Es sei "zentrales Anliegen" des Ministeriums, Kinder gut durch diese Krise zu bringen: "Kein Kind soll in dieser Pandemie abgehängt werden. Und vor allem soll kein Kind in dieser Krise Schaden nehmen." Man habe dabei die Interessen aller Beteiligten "bestmöglich" im Blick, hieß es.

Das Land NRW setzt dabei nun auch an den Kitas auf regelmäßige Corona-Selbsttests. "Allen Kindern und Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung sowie Kindertagespflegepersonen werden landesseitig Selbsttests für jeweils zwei Testungen pro Woche zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus können sich, wie bisher, auch in dieser und der nächsten Woche alle in der Kindertagesbetreuung Tätigen in den teilnehmenden Arztpraxen zweimal pro Woche freiwillig auf SARS-CoV-2 testen lassen", teilt das Ministerium mit.

Corona-Test bei Kita-Kindern: Selbsttests sind freiwillig

Regelmäßige Tests auch bei Kindern hatten Gewerkschaften und Vertreter der Tagespflege zuletzt wiederholt gefordert. Die kostenlosen Tests sind freiwillig und können von den Eltern zu Hause durchgeführt werden. Nach Angaben von NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) handelt es sich dabei um handelsübliche Stäbchen-Tests, die nur in den vorderen Bereich der Nase eingeführt werden.

Stamp hatte dazu erklärt: „Nach ausführlichen Beratungen mit Wissenschaftlern und Pädagogen haben wir uns entschieden, dass die Stäbchen-Tests, die nur minimal in die Nase eingeführt werden können, bei kleineren Kindern durch die Eltern zu Hause durchgeführt werden können – bis andere, leichter handhabbare Testmöglichkeiten massentauglich und praktikabel sind.“ Die Eltern sollen die Tests für ihre Kinder erhalten.

Geliefert werden für Erzieher wie auch für die Kinder die gleichen Stäbchen-Schnelltests, die nur in den vorderen Bereich der Nase eingeführt werden und die auch für jedermann im Handel erhältlich sind. Besondere Mini-Stäbchen für Mini-Nasen gibt es nicht. Die Antigen-Schnelltests gäben nach 15 Minuten Aufschluss darüber, ob jemand zu dem Zeitpunkt infektiös sei.

Positiv getestete Kinder dürfen nicht mehr in die Kita

Bei einem positiven Testergebnis dürfen Erzieherinnen und Tageseltern keine Kinder mehr betreuen. Positiv getestete Kinder dürfen nicht mehr zur Betreuung kommen. Ein positives Selbsttestergebnis löse zwar keine Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt aus, stellte das Familienministerium klar. Es sei aber unverzüglich ein aussagekräftigerer PCR-Test in einem Testzentrum oder beim Hausarzt vorzunehmen.

Bis zum Ergebnis seien alle Kontakte zu vermeiden und häusliche Quarantäne angesagt. Bei einem PCR-Nachweis erfolgten alle weiteren Schritte gemäß den landesrechtlichen Verordnungen beziehungsweise nach der Verfügung der örtlich zuständigen Behörden. Dies gelte auch für die Rückkehr des betroffenen Kindes in die Betreuung und für die Wiederaufnahme der Tätigkeit eines infizierten Beschäftigten.

RKI stuft Spucktests bei kleinen Kindern als ungeeignet ein

Der NRW-Familienminister bedauert, dass die von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) „öffentlich angepriesenen "Spucktests" von Mitarbeitern des Robert-Koch-Instituts als für kleine Kinder ungeeignet eingestuft werden“. Daher seien sie keine Alternative.

In einigen Kommunen wie Köln, Düren und Solingen sollen sogenannte Lolli-PCR-Tests angewendet werden. Bei der von der Kölner Uniklinik entwickelten Testmethode lutschen die Kinder 30 Minuten an einem Abstrichstäbchen. Diese kommen dann in ein gemeinsames Behältnis und werden als „Pool“ untersucht - eine Auswertung der Einzelproben ist dann nur bei einem positiven Befund des Pools erforderlich.

Corona-Impfungen für Kita-Personal Ende April abgeschlossen

Unterdessen hat das NRW-Gesundheitsministerium angekündigt, dass die Coronaschutz-Impfungen für das Personal an Grund- und Förderschulen und an Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege bis 24. April abgeschlossen sein soll.

"Diese Personengruppe ist vordringlich zu impfen", teilte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag mit. Das Gesundheitsministerium werde die dafür benötigten Impfdosen des Herstellers Biontech/Pfizer zur Verfügung stellen, teilte der Minister mit. (dae/Red.)

