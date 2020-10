NRW-Ingenieure fürchten Stillstand auf Baustellen

Knapp drei Monate vor dem Start der neuen Autobahn-Gesellschaft des Bundes am 1. Januar wachsen in NRW die Sorgen vor einem Planungschaos auf den Autobahnbaustellen des Landes. „Wir haben Grund zur Annahme, dass der Übergang der Autobahn-Planung von Straßen.NRW auf die neue Bundesgesellschaft nicht so reibungslos über die Bühne geht, wie es nötig wäre“, sagte der Präsident der NRW-Ingenieurkammer-Bau, Heinrich Bökamp, der WAZ.

Ausschreibungen bleiben plötzlich aus

https://www.waz.de/politik/landespolitik/nrw-das-land-der-problembruecken-id215993043.htmlNach Beobachtung der Kammer registrieren Ingenieur- und Planungsbüros in NRW derzeit einen überraschend starken Rückgang bei den öffentlichen Ausschreibungen im Fernstraßenbau für das kommende Jahr. Weil es im Straßenbau derzeit aber weder an Investitionsmitteln noch an Bauvorhaben mangele, sei das ein starker Hinweis auf Reibungsverluste im Übergang der Zuständigkeiten.

Offenbar Personalengpässe

Bökamp: „Offenbar wurden die Anlaufprobleme beim Aufbau einer so großen Organisationseinheiten wie der Bundesautobahn GmbH unterschätzt.“ Zudem drohe der neuen Gesellschaft zum Start ein massiver Personalengpass. „Der Autobahn GmbH ist es nach unserer Kenntnis nicht gelungen, aus den alten Straßen-Behörden der Länder genügend Planer und Ingenieure abzuwerben“, sagte der Kammerpräsident, der seit letzter Woche auch Präsident der Bundesingenieurkammer ist.

"Verheerendes Signal"

Kommt es ab Januar zum Holper-Start der neuen Bundesgesellschaft, befürchtet Bökamp Bauverzögerungen und sogar -stopps auf den NRW-Autobahnen. „Das wäre ein verheerendes Signal für alle am Straßenbau beteiligten Branchen und natürlich für die Bürger“, sagte er. Tiefgreifende Störungen im Straßenverkehr seien dann nicht mehr auszuschließen.

https://www.waz.de/politik/landespolitik/neue-autobahn-gmbh-minister-warnt-vor-reibungsverlusten-id230557910.htmlAuch die NRW-Landesregierung begleitet den Start der Bundesautobahn GmbH kritisch. Bei einem Treffen mit dem Chef der neuen Gesellschaft, Stephan Krenz, Ende September in Duisburg mahnte Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) überraschend deutlich einen reibungslosen Übergang der Planungen an. „Wir können und wollen uns in Nordrhein-Westfalen keine Verzögerungen bei Bau und Sanierung erlauben“, sagte Wüst.

Autobahnnetz ist 13.000 Kilometer lang

Die Autobahn GmbH übernimmt 2021 alle Aktivitäten rund um Bau, Planung, Sanierung und Betrieb des rund 13.000 Kilometer langen deutschen Autobahnnetzes. Bisherig endeten die Zuständigkeiten für die Autobahnen an den jeweiligen Ländergrenzen. Die Gründung der Gesellschaft war 2017 zwischen Bund und Ländern vereinbart worden, um die Autobahn-Sanierung zu beschleunigen und damit Staus zu vermeiden.

Straßen.NRW künftig für Autobahnen nicht mehr zuständig

https://www.nrz.de/region/niederrhein/pendler-brauchen-geduld-130-grossbaustellen-stehen-in-nrw-an-id228458909.htmlDer Umbau gilt als größte Infrastrukturreform in der Geschichte der Bundesrepublik. Allein vom Landesbetrieb Straßen.NRW, der seit 20 Jahren für die Fernstraßen in NRW Verantwortung trägt, wechseln über 2000 Mitarbeiter in die neue Gesellschaft. Die bislang größte Landesbehörde kümmert sich künftig nur noch um die Bundes- und Landesstraße sowie um den Ausbau von Radschnellwegen. Die neue Autobahn GmbH steuert den Autobahnbau über ihre Zentrale am Berliner Gendarmenmarkt und über ein Netz von bundesweit zehn Niederlassungen.