NRW-Hilfsorganisationen testen rund 40.000 Heim-Besucher

Essen Bilanz des spontanen Hilfseinsatzes in NRW: Rund 800 Heime haben bei Besucher-Schnelltests Unterstützung erhalten.

Es war eine eilig beschaffte Unterstützung: Noch kurz vor Weihnachten sollten Hilfsorganisationen in NRW ihren ehrenamtlichen Kräfte zusammentrommeln, die die überlasteten Pflegeheime bei Corona-Schnelltests von Besuchern an den Feiertagen unterstützen. Eine jetzt vorliegende gemeinsame Bilanz der Organisationen zeigt: Vom 23. Dezember bis zum 6. Januar haben die ehrenamtlichen Kräfte von Arbeiter-Samariter-Bund, Malteser, Johanniter und Deutschem Roten Kreuz 1884 Einsätze in 795 Pflegeheimen geleistet.

Die Freiwilligen haben landesweit 38.140 Besucher getestet. Allein von den Maltesern waren rund 500 Ehrenamtliche in knapp 100 Heimen im Einsatz. In den rund 2300 stationären Pflegeeinrichtungen in NRW leben rund 170.000 Menschen.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) lobte das Engagement der Ehrenamtler als "großes Signal der Solidarität gegenüber den Betroffenen". Das Land NRW hatte die Unterstützungsaktion finanziert.

Hilfsorganisationen wollen Heime weiter unterstützen

Auch künftig wollen die Hilfsorganisationen den Heimen beim Testen helfen. Wie ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes Nordrhein sagte, böten viele Organisationen dies in einigen Städten weiterhin an. „Vor Ort wurde vielfach festgestellt, welche große Entlastung die Freiwilligen bieten“, sagte der Sprecher. Die Fortsetzung der Hilfe sei aber kein Automatismus, sondern lokal verschieden.

Zum Schutz der Pflegebedürftigen werden Besucher von Pflegeheimen per Antigen-Schnelltest auf eine Infektion mit dem Coronavirus geprüft. Heimbetreiber hatten Ende 2020 wiederholt gewarnt, dass ihr Personal überlastet sei und für die Tests der erwartbar vielen Weihnachtsbesucher kaum Ressourcen blieben. Gesundheitsminister Laumann hatte daraufhin die Hilfsorganisationen an einen Tisch geholt.

Hilfsersuche blieben mancherorts erfolglos

In der Branche wird der Einsatz unterschiedlich beurteilt. Dem Vernehmen nach gab es mancherorts mehr Hilfsersuche als Helfer. In anderen Städten stemmten die Heime die Schnelltests offenbar auch über Weihnachten, ohne Unterstützung zu beanspruchen. Für die Kosten der Schnelltests und ihrer Durchführung erhalten die Heime Gelder zur Refinanzierung.