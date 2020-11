NRW-Grüne: Landesregierung muss Kliniken in der Krise helfen

Wegen der sich zuspitzenden Lage auf den Intensivstationen, insbesondere im Ruhrgebiet, fordern die Grünen NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auf, die Koordinierung der Intensivkapazitäten für Kliniken in den betroffenen Regionen zu übernehmen. „Die Versorgung gerät von Tag zu Tag mehr in Gefahr. Minister Laumann steht mit leeren Händen vor den überfüllten Stationen“, sagte NRW-Grünen-Chef Felix Banaszak dieser Redaktion. Nötig sei nun ein „überörtliches Belegungsmanagement“, wie es Städtetag und Landkreistag Anfang November gefordert hätten.

Die Aufschiebung von geplanten und nicht gleich notwendigen Operationen müsse durch das Land selbst angeordnet werden, so Banaszak. Dass den Krankenhäusern dadurch entgangene Einnahmen erstattet werden müssten, erkläre sich von selbst.

Rund 1000 Corona-Patienten auf Intensivstationen

Derzeit liegen in NRW – wie berichtet – rund Corona-1000 Patienten auf Intensivstationen . Dortmund hat sogar Pläne aus den Frühjahr für den Bau eines Behelfskrankenhauses aus der Schublade geholt.

Banaszak dringt außerdem auf ein Programm zur Entlastung der Pflegekräfte in der Intensivpflege, wie es die Grüne-Bundestagsfraktion vorgeschlagen hat. Dies umfasst etwa Anreize zum Wiedereinstieg in den Beruf und die Verbesserung des Gesundheitsschutzes. Berichte, nach denen symptomfreie Covid 19-positive Fachkräfte in Isolierstationen eingesetzt werden, beunruhigten sehr, so der Parteichef.