NRW für Solaranlagen auf neuen Supermarkt-Parkplätzen

In Zukunft soll jeder Parkplatz mit mehr als 25 Stellplätzen, der in NRW neu gebaut wird, mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden, die zusätzlich Schatten spenden und Wasser bei Starkregen schneller abfließen lässt. NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) stellte diese Pläne, die in die neue Landesbauordnung einfließen sollen, am Mittwoch vor. Dies würde künftig die meist trist gestalteten Supermarkt- und Firmen-Parkplätze stark verändern.

„Wir unternehmen damit etwas gegen die Parkplatz-Betonwüsten“, sagte Scharrenbach. Diese versiegelten Flächen würden sich nämlich bei starkem Sonnenschein extrem aufheizen, und bei Starkregen könne das Wasser kaum abfließen.

Strom direkt für den parkenden Kunden

Diese Probleme könnten mit Solaranlagen auf schräg stehenden Parkplatzdächern gelöst werden. Denkbar, so Scharrenbach, sei auch eine Kombination aus Photovoltaikanlage und Ladestationen für Elektroautos. Dann käme der Strom für die Fahrzeuge sozusagen direkt vom Dach.

Von den neuen Parkplätzen würde die Allgemeinheit ebenso profitieren, wie der Eigentümer, der mit dem erzeugten Strom wirtschaften könne.

Das Land ließ sich bei diesen Überlegungen von überdachten Supermarkt-Parkplätzen in Südeuropa inspirieren, die Schatten spenden. Die Pläne gehen aber nicht so weit, bestehende Parkplätze mit Solaranlagen auszustatten.

Die neue Landesbauordnung soll möglichst bis zum 1. Juli 2021 in Kraft treten.