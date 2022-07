NRW-Fachhochschulen dürfen wohl bald Doktoranden ausbilden

Promotionsfeier mit selbst gebastelten Doktorhüten. Bald dürften auch die Fachhochschulen in NRW intensiver bei den Promotionen mitmischen.

Düsseldorf Das Privileg der Unis, den Doktorgrad zu verleihen, wackelt. Der Wissenschaftsrat empfiehlt das Promotionsrecht für ein FH-Kolleg.

Die Fachhochschulen (FH) in NRW sind ihrem Ziel, selbstständig Doktorandinnen und Doktoranden ausbilden zu können, einen großen Schritt nähergekommen. Der Wissenschaftsrat gab am Freitag grünes Licht für ein „Promotionskolleg für angewandte Forschung der Fachhochschulen in NRW“.

Dieses Kolleg, 2020 gegründet und von insgesamt 21 Fachhochschulen getragen, könnte demnach für eine Probezeit von zunächst sieben Jahren das Promotionsrecht bekommen, also eigenständige Promotionsverfahren durchführen und den Doktorgrad verleihen. Bisher liegt das Privileg, Doktoranden auszubilden, bei den Universitäten. FH dürfen dies nur in Kooperation mit einer Uni.

Landesregierung ist den Plänen gegenüber aufgeschlossen

„Wir brauchen die innovative und anwendungsnahe Forschung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, um Herausforderungen wie den Klimawandel oder die Digitalisierung zu meistern“, sagte NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU) am Freitag.

Die Landesregierung hatte den Wissenschaftsrat um ein Gutachten zum Promotionsrecht der FH gebeten. NRW beabsichtige mit dem FH-Kolleg die anwendungsorientierte Forschung im Land zu stärken und das Studium noch attraktiver machen, so Brandes. Die Landesregierung werde die Empfehlung des Wissenschaftsrats nun auswerten und das Promotionsrecht für die FH prüfen, erklärte die Ministerin.

