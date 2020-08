Mit Maske und Corona-Gruß: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wurde am Dienstag am Ständehaus in Düsseldorf von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) empfangen. Merkel nahm an einer Kabinettssitzung der Landesregierung teil. Anschließend ging es nach Essen zur Zeche Zollverein.