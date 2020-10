NRW-AfD-Vorsitzender tritt gemeinsam mit Björn Höcke auf

Björn Höcke war Frontmann des mittlerweile aufgelösten "Flügels" in der AfD.

Essen Der rechtsextreme Landesvorsitzende der AfD in Thüringen kommt nach Höxter. NRW-AfD-Chef Lucassen verteidigt den gemeinsamen Auftritt

Der thüringische Landesvorsitzende der AfD und Frontmann des mittlerweile aufgelösten rechtsextremen Flügels, Björn Höcke, wird am 5. Dezember in Höxter gemeinsam mit dem nordrhein-westfälischen AfD-Landesvorsitzenden Rüdiger Lucassen auftreten. Das bestätigte Lucassen auf Anfrage der NRZ.

Die Veranstaltung in der Stadthalle in Höxter wurde zwischenzeitlich im Internet als „Jahresabschluss der AfD NRW“ beworben. „Ein Fehler“, sagt Lucassen. Tatsächlich habe der Kreisverband Höxter zu der Veranstaltung unter dem Titel „30 Jahre Wiedervereinigung – Opposition in Ost und West“ eingeladen.

1000 Flügel-Anhänger in NRW

Der „Flügel“ um Höcke und um den mittlerweile aus der Partei ausgeschlossenen früheren brandenburgischen AfD-Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz wurde vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft und im Mai diesen Jahres aufgelöst. Tatsächlich sollen seine Anhänger aber immer noch großen Einfluss in der Partei haben. In NRW schätzt der Verfassungsschutz, dass rund 1000 Mitglieder des Landesverbandes mit der politischen Ausrichtung des „Flügels“ sympathisieren.

In NRW tobt seit geraumer Zeit ein heftiger Machtkampf zwischen den extremistischen und den national-konservativen Mitgliedern der Partei. Dass nun der NRW-Landesvorsitzende gemeinsam mit Höcke auftrete, werde in Teilen der Partei „mit Entsetzen“ aufgenommen, sagt ein Funktionär aus dem als gemäßigter geltenden Spektrum der AfD. Rüdiger Lucassen hingegen verteidigt den Auftritt im Gespräch mit der NRZ.

Lucassen: Höcke ist kein Rechtsextremist

Er halte es nicht für unklug, gemeinsam mit Höcke aufzutreten. „Als Landesprecher in NRW hielte ich es für unklug, ihm die Bühne in meinem Heimatverband allein zu überlassen.“ Lucassen betont zudem: „Herr Höcke ist kein Rechtsextremist, andernfalls dürfte er nicht mehr in der AfD sein.“ Er werde aber sicherlich die Gelegenheit nutzen, „etwas zur Verfasstheit unserer Partei zu sagen und warum es unser Landesverband war, der die Auflösung des Flügels gefordert hatte“.