NRW: 2376 Corona-Infektionen bei Kita-Kindern im Dezember

Düsseldorf. Knapp 2400 Kinder, die in NRW eine Kita besuchen, sind im Dezember positiv auf das Coronavirus getestet worden. Komplettschließungen eher selten.

Dem nordrhein-westfälischen Familienministerium sind im Dezember bislang 2376 Fälle von Kindergarten-Kindern gemeldet worden, die mit Corona infiziert sind (Stand 20. Dezember). Im gesamten November waren es 2665.

Auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kitas wurden im Dezember positiv auf Corona getestet: 1471. Die Zahlen stammen aus einem wöchentlichen Bulletin des Ministeriums. Etwa die Hälfte der Kitas in NRW hat an der Befragung durch das Ministerium teilgenommen.

Kitas in NRW: Komplette Schließung verhältnismäßig selten

Dass eine Einrichtung wegen Covid-19 komplett geschlossen wurde, kam demnach im Dezember verhältnismäßig selten vor: Im Schnitt waren an jedem Tag 24,4 Kindergärten dicht - eine Quote von 0,2 Prozent. Allerdings kam es damit zu fast doppelt so vielen Schließungen wie im November.

Eine Bochumer Kita musste am Freitag schließen, weil eine Erzieherin positiv auf die neue Omikron-Variante getestet wurde (Lesen Sie hier mehr dazu). In einer Kindertagesstätte in Bottrop sind derzeit sechs Omikron-Fälle bestätigt (» Mehr dazu).

Ebenfalls hoch sind die Fallzahlen mit dem Norovirus, von dem besonders junge Kinder und ältere Menschen betroffen sind. Es gibt deutlich mehr Fälle als im vergangenen Jahr. Das geht aus Zahlen des RKI hervor. (dpa/red)

