Corona: Erste Impfungen gegen Virus mit Novavax-Impfstoff

In Deutschland kann bald auch der Impfstoff des US-Herstellers Novavax verimpft werden. Die Ständige Impfkommission (Stiko) gab jetzt eine entsprechende Empfehlung ab. Die Bundesländer können selbst entscheiden, für wen sie den neuen Impfstoff verfügbar machen. of a laboratory of US biotech firm Novavax

Düsseldorf. Seit dem Wochenenden nutzen Städte in NRW den Impfstoff des Herstellers Novavax. In Essen etwa gab es eine Impfaktion auf Zeche Zollverein.

In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen sind am Sonntag die ersten Bürgerinnen und Bürger mit dem Wirkstoff von Novavax gegen Corona geimpft worden. Von 11 Uhr an konnten sich Erwachsene bei einer Sonder-Impfaktion am Unesco-Weltkulturerbe Zollverein in Essen mit dem proteinbasierten Impfstoff immunisieren lassen. „Das schöne Wetter kam uns sicher zugute. Es ist der erwartete Andrang. Wir hatten zuvor 400 Termine vergeben“, berichtete Essens Stadtsprecherin Silke Lenz am Mittag. Zudem wich Essen im Laufe des Tages von der Strategie ab, nur Menschen mit Terminen zu impfen. „Wir haben dann mitgeteilt, dass jeder am Sonntag auch ohne Termin kommen kann.“

Essen hatte beispielsweise rund 5000 der landesweit 154.500 zur Verfügung stehenden Dosen erhalten. „Ungefähr die Hälfte der am Sonntag geimpften Personen waren priorisiert. Die anderen 50 Prozent waren Menschen, die zum Beispiel eine Unverträglichkeit gegen die mRNA-Impfstoffe haben oder ihnen skeptisch gegenüberstehen“, erläuterte Lenz.

Essen, Duisburg, Lünen oder Viersen impfen mit Novavax

Auch in anderen NRW-Städten wie Duisburg, Lünen oder Viersen wurde am Sonntag erstmals mit dem neuen Corona-Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax geimpft. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hofft, mit dem neuen Impfstoff auch bisherige Impfskeptiker zu erreichen und die Immunisierungsquote insgesamt zu erhöhen.

Da noch keine verbindlichen Informationen des Herstellers zu einer zweiten Lieferung an den Bund vorliegen, wird das Land 50 Prozent der Impfdosen zurückhalten, um die nach drei Wochen notwendige Zweitimpfung sicherzustellen. Es stehen somit zunächst 154.500 Dosen für die Impfungen zur Verfügung.

Laut Bundesgesundheitsministerium sind beim Impfstoff Novavax zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen nötig. Als „vollständig geimpft“ gelte man 14 Tage nach der zweiten Dosis.

Novavax: Fünf Prozent der Dosen für die Allgemeinheit

„Der Impfstoff der Firma Novavax bietet eine gute Alternative zu den bisherigen Impfstoffen. Ich hoffe, dass diejenigen, die sich bislang noch nicht mit einem der vorhandenen mRNA-Impfstoffe haben impfen lassen, diesen Proteinimpfstoff nun in Erwägung ziehen“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Das gelte insbesondere für die Menschen, die in sensiblen Bereichen wie der Pflege arbeiteten. „Die Impfung ist der beste Schutz gegen das Coronavirus“, betonte der Minister.

Vorgesehen ist der neue Impfstoff derzeit vor allem für Angehörige jener Berufsgruppen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Zudem sollen Personen damit geimpft werden, denen eine Unverträglichkeit in Bezug auf die vorhandenen mRNA-Impfstoffe ärztlich attestiert wird. Lediglich fünf Prozent der gelieferten Novavax-Dosen stehen der Allgemeinheit zur Verfügung.

Der Novavax-Impfstoff basiert auf Proteinen, was eine seit langem bekannte Methode ist. „Teile des Spike-Proteins von Coronaviren werden künstlich hergestellt und direkt in den Körper gespritzt. Das Immunsystem reagiert und baut eine entsprechende Abwehr auf“, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Die Gesundheitsminister erhoffen sich deshalb, dass der Impfstoff auch für Menschen interessant sein kann, die Vorbehalte gegen neuartige mRNA- und Vektorimpfstoffe haben.

(Red. mit dpa)

