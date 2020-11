Neuer Termin: Landesparteitag der SPD am 6. und 7. März

Die NRW-SPD wird ihren wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Landesparteitag am 6. und 7. März nachholen. Darauf einigte sich der Landesvorstand der Partei am Freitagabend in Düsseldorf. Der Parteitag ist schon zweimal verschoben worden. Eigentlich hätten die Delegierten am Samstag, 14. November, einen neuen Vorstand wählen sollen.

Geplant ist nach wie vor ein Präsenzparteitag, trotz der unsicheren Coronalage. "Sollte der Parteitag aufgrund des Infektionsgeschehens nicht in Präsenz stattfinden können, werden alternative Durchführungsmöglichkeiten geprüft", hieß es am Freitag. Das Treffen könnte also in digitaler Form durchgeführt werden oder in einer Mischung aus Präsenz- und Digitalparteitag.

Bundestags-Listenwahl am 24. April

Die NRW-SPD einigte sich außerdem darauf, die Landesdelegiertenkonferenz zur Aufstellung der Bundestagsreserveliste für die Bundestagswahl 2021 auf den 24. April zu legen. Das geltende Recht schreibt hier eine Präsenz-Konferenz vor.

SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty hat angekündigt, dass er für das Amt des NRW-SPD-Chefs kandidieren wird. Auch Amtsinhaber Sebastian Hartmann dürfte sich zur Wahl stellen. Hartmann hat erklärt, er habe kein Interesse daran, als Spitzenkandidat der SPD in den Landtagswahlkampf zu ziehen. Sein Rivale Kutschaty dürfte hingegen auch die Spitzenkandidatur anstreben.