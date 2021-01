Neue Zulassung: 25.250 Dosen mehr Corona-Impfstoff für NRW

Düsseldorf. Dank einer Entscheidung der europäischen Arzneimittelbehörde bekommt das Land NRW am Freitag mehr Corona-Impfstoff von Biontech als erwartet.

175.500 statt 146.250 Impfdosen: Nordrhein-Westfalen profitiert von einer Entscheidung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA am Freitagmittag, den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer noch besser aufzubereiten. Möglich ist ab sofort die Entnahme von sechs statt bislang fünf Dosen pro Ampulle.

Nordrhein-Westfalen hat am Freitag den Eingang der 175 500 Impfdosen bestätigt. Sie sollen in den nächsten Tagen landesweit verteilt werden. Nach Angaben einer Sprecherin des NRW-Gesundheitsministeriums macht das Land damit Gebrauch von der durch die europäische Arzneimittelbehörde geänderten Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer, die sie am Freitag in Amsterdam verkündete.

Corona-Impfstoff: Bislang etwas über 120.000 Menschen in NRW geimpft

Ursprünglich sollten am Freitag 146 250 Dosen nach Nordrhein-Westfalen geliefert werden. Durch die neue Regelung sind jetzt 25 250 Dosen zusätzlich verfügbar. Nach Angaben des Ministeriums hat NRW bis Freitag 282 750 Dosen vom Bund erhalten. Laut Sprecherin wird die Hälfte des gelieferten Materials für die zweite Impfung gegen das Coronavirus zurückgelegt. Bislang sind demnach in NRW 120 059 Menschen geimpft worden. (dpa)

