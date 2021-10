Warnung vor Suiziden im Gefängnis: Neue Technik scheitert

Die Zahlen der Suizide in Justizvollzugsanstalten in Nordrhein-Westfalen haben sich im Jahr 2020 verdoppelt.

Düsseldorf. Elf Gefangene haben 2021 in NRW Suizid begangen. Eine Künstliche Intelligenz soll davor warnen. Ein Test in Düsseldorf verlief jedoch erfolglos.

Das Pilotprojekt einer Künstlichen Intelligenz, die in NRW vor Suiziden in Gefängnissen warnen soll, ist zunächst erfolglos geblieben. Das System sei zu unzuverlässig, um es im Echtbetrieb einzusetzen, heißt es in einer Vorlage für den Rechtsausschuss des Landtages.

Laut Justizministerium war das Projekt im September 2019 gestartet. Der Computer sollte über Überwachungsbilder erkennen, ob jemand sich gerade strangulieren will oder zum Beispiel ein Messer in der Hand hat. Dann sollten die Wachen alarmiert werden. Die jeweiligen Situationen wurden von Schauspielern nachgestellt, um die Künstliche Intelligenz zu füttern. Im April begann dann der echte Test mit gespielten Szenarien in einer Zelle der JVA Düsseldorf.

11 Gefangene haben in Nordrhein-Westfalen 2021 bislang Selbstmord begangen

Das Ergebnis war ernüchternd: Wie es in dem Bericht an den Rechtsausschuss heißt, reichte das „Training“ des Systems mit 20 Videos nicht aus. Nur eine „nennenswert höhere“ Anzahl an Videos könnte das System zuverlässiger machen, erklärte das Ministerium. Nun will sich NRW nach Angaben der Landesregierung eventuell mit Niedersachsen zusammentun, wo ein ähnliches Projekt geplant ist.

Im NRW-Vollzug hat es nach Angaben des Justizministeriums in diesem Jahr (bis zum Stichtag 19. Oktober) 11 Suizide und 55 Suizidversuche gegeben. Im Jahr 2020 war die Zahl der Suizide in Gefängnissen bereits stark gestiegen. (dpa)

Klare Kante, klare Meinung – das ist Klartext, die kommentierende Kolumne von Alexander Marinos, Vize-Chefredakteur der WAZ. Hier finden Sie alle Folgen - und können Klartext als Newsletter abonnieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Landespolitik