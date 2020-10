Neue Drohnen: Warum die NRW-Polizei auf Luftaufklärung setzt

Es ist kein sonderlich einsatznahes Arrangement, zu dem sich Herbert Reul am Montagmorgen von den Kameraleuten überreden lässt. Der NRW-Innenminister steht im Innenhof eines Schulungszentrums der Polizei in Neuss vor einer aufgereihten Streifenwagen-Besatzung und schaut andächtig hinauf zu zwei Drohnen, die in fast greifbarer Höhe über ihm surren. Irgendwie muss man Innovationen ja politisch verkaufen.

Tatsächlich aber sollen sich unbemannte Flugobjekte bei der Polizei so gut bewährt haben, dass Reul im kommenden Jahr 106 Exemplare in den Dienst nehmen will. Fast 280 Beamte sollen zu „Fernpiloten“ fortgebildet werden. Rund eine Million Euro lässt sich das Land die Neuerung kosten. Er sei sich am Anfang nicht sicher gewesen, „ob das nur eine technische Spielerei ist“, bekennt der Minister bei der Präsentation. Doch nach zehnmonatigem Test in großen Polizeibehörden wie Essen, Dortmund, Duisburg oder Recklinghausen ist er sicher: „Die Drohne hat sich als polizeiliches Einsatzmittel bewährt.“

Zwei Minuten Luftaufnahme sind aussagekräftiger als 20 Seiten Bericht

In 560 Flügen haben die Experten des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) näher eingekreist, in welchen Einsatzbereichen die Flugobjekte die Arbeit erleichtern und beschleunigen könnten. Vor allem die Dokumentation von Tatorten oder Unfallstellen wird demnach aus der Luft deutlich verbessert. Auch bei der Suche nach Vermissten oder Flüchtigen verspricht die Drohne wertvolle Hilfe. „Das ist der Anfang der unbemannten Luftfahrt bei der Polizei“, glaubt LZPD-Chef Thomas Rosen. Drohnen ersetzten zwar keine polizeiliche Arbeit, aber zwei Minuten Filmaufnahmen aus der Luft seien oft „aussagekräftiger als ein 20-seitiger Bericht“, so Rosen.

Konkret kamen Polizei-Drohnen in der Pilotphase zum Beispiel beim Einsturz eines Hauses in der Düsseldorfer Innenstadt zum Einsatz, als in schwer zugänglichen Bereichen nach Überlebenden gesucht wurde. In Dortmund wurde zudem die Evakuierung eines Viertels für eine Bombenentschärfung mit einer Drohne begleitet. Oder: Bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt konnten sich die Beamten per Drohne zuvor ein Bild von der Bedrohungssituation in der Wohnung machen. In Düsseldorf rüstete man die Flugobjekte mit Lautsprechern aus, um Corona-Partys auf öffentlichen Plätzen aufzulösen. Bei schweren Verkehrsunfällen beschleunigten die Luftaufnahmen die Dokumentation derartig, dass die Sperrung einer Autobahn von vier auf eine Stunde reduziert werden könne, heißt es beim LZPD.

Minister versichert: „Kein Projekt zum Thema Überwachungsstaat“

Innenminister Reul weiß, dass Drohnen die natürlichen Feinde des Datenschutzes sind. Deshalb versichert er, dass die neue Technik „kein Projekt zum Thema Überwachungsstaat“ sein werde. Unbescholtene Bürger müssten nicht befürchten, „dass Drohnen der Polizei vor ihrem Fenster rumfliegen“. Das LZPD stellt klar, dass die angeschafften Flugobjekte „keine Drohnen von der Stange“ seien. Selbst wenn sie in Hände von Unbefugten gelangen sollten, „lassen sich keine Daten abgreifen“, sagt LZPD-Projektleiterin Jasmin Follak.

Da auch die Polizei in Baden-Württemberg und Bayern inzwischen auf Luftaufklärung setzt, befindet sich NRW in guter Gesellschaft. Wunderdinge sind gleichwohl nicht zu erwarten. Bei Wind und Regen sind die Drohnen nicht einsetzbar, überdies sind Reichweite (5 km) und Flugzeit (30 Minuten) begrenzt. Der Überflug von großen Menschenmengen ist ebenfalls tabu. Die NRW-Polizei setzt auf zwei Drohnen-Typen: Eine kleine für die Verfolgung und eine große für die kriminaltechnische Aufklärung. Die große verfüge über einen 180-fachen Zoom, der den Fingernagel einer gesuchten Person aus großer Höhe fokussieren könne, kündigt LZPD-Projektleiterin Follak an. Bei der Vorführung für den Minister in Neuss gibt es allerdings ein technisches Problem mit der Bildübertragung.