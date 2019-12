Nach Regionalplan-Pleite: Plötzlich mehr Geld für Planer

Das Land gibt mehr Geld für die Regionalplanung des Regionalverbandes Ruhr (RVR). Das teilte das NRW-Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Wirtschaftsstaatssekretär Christoph Dammermann und Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel unterzeichneten eine Vereinbarung, mit der der RVR sein Planerteam nun vergrößern kann.

20 Prozent mehr Kapazitäten

Die Aufstellung eines neuen Regionalplans für das Ruhrgebiet sei eine wichtige Aufgabe, teilte das von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) geleitete Ministerium mit. Der Regionalplan lege für viele Jahre die räumlichen Entwicklungspotenziale für Wohnen und Wirtschaft, aber auch schützenswerte Grünzüge und wichtige Infrastruktureinrichtungen im Ruhrgebiet fest, so das Ministerium.

Dafür kann der RVR nun auf größere Ressourcen zurückgreifen: Auf Basis der Vereinbarung sollen drei zusätzliche Planerstellen geschaffen und eine weitere Stelle entfristet werden. Der Regionalverband soll zudem erstmals jährliche Mittel erhalten, um Diskussionsveranstaltungen zu planerisch schwierigen Themen durchführen zu können. Nach Angaben des RVR führt das Gesamtpaket zu einer rund 20-prozentigen Personalaufstockung in der Regionalplanung, hinzu komme eine Entlastung der Regionalplaner von administrativen Aufgaben.

„Wir sind froh, das notwendige Personal nun aufstocken zu können“, sagte RVR-Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel. Mit den zusätzlichen Kräften könnten die laufenden Arbeiten am Regionalplan Ruhr und den Regionalplanänderungsverfahren zügig fortgesetzt werden.

Die neuen Planerstellen stehen in Zusammenhang mit dem vorläufigen Scheitern des Regionalplans Ruhr. Trotz achtjähriger Vorbereitungszeit musste der RVR Mitte September einräumen, dass er den Zeitplan für die Fertigstellung des umfassenden Planwerks nicht einhalten könne. Die geplante Verabschiedung des Plans vor der Kommunalwahl im September 2020 sei nicht möglich. Der langjährige RVR-Planungsdezernent Martin Tönnes geriet daraufhin als Hauptverantwortlicher für die Planung massiv unter Druck. Tönnes wurde am vergangenen Freitag von der RVR-Verbandsversammlung abgewählt, die Stelle neu ausgeschrieben. Die RVR-Spitze hingegen hatte stets mangelndes Planer-Personal als Hauptgrund für das Planungsfiasko um den Regionalplan angeführt.

CDU: Verzögerungen haben mit Personalmangel nichts zu tun

Dem widersprach Roland Mitschke, Chef der CDU-Fraktion im Ruhrparlament. Der Zeitverzug beim Regionalplan habe keineswegs am Personalmangel gelegen, sondern sei Folge der Handhabung des Projekts durch den jetzt abgewählten Chefplaner Martin Tönnes, sagte Mitschke am Mittwoch dieser Redaktion. Mitschke warf Tönnes erneut Fehleinschätzungen bei der Akzeptanz des Planes in der Region sowie Kommunikationsmängel gegenüber der RVR-Politik vor. „Sonst wäre es gar nicht zu den Verzögerungen gekommen, zumal uns der Entwurf ja bereits im Sommer 2018 vorlag“, sagte Mitschke.

Die am Mittwoch vereinbarte Stellenaufstockung durch das Land begrüßte der CDU-Fraktionschef indes ausdrücklich. „Das stützt unser Anliegen, dass wir nun bei den Kooperationsstandorten und den bereits geplanten Änderungsverfahren zügig vorankommen können“, sagte Mitschke. Wie berichtet, will der RVR wichtige Teile des auf unbestimmte Zeit verschobenen Planungswerks vorziehen. Kern der Maßnahmen ist ein beschleunigtes Verfahren für die Ausweisung von 24 Großflächen für Gewerbeansiedlungen. Diese so genannten Kooperationsstandorte sollen damit deutlich vor dem möglichen Inkrafttreten des Regionalplans planerisch verbindlich abgesichert werden.

Auf den Weg gebracht wurden bereits acht Regionalplanänderungsverfahren. Davon sollen sechs Verfahren Flächen für die Ansiedlung von Gewerbe und Industrie im Ruhrgebiet sicherstellen. Zudem soll das Datenmaterial für die Ausweisung von Siedlungs- und Gewerbeflächen kurzfristig auf den neuesten Stand gebracht werden.