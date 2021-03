Düsseldorf/Essen. NRW erlaubt Ausnahmen der Corona-Bremse: Nach Kritik von Bundeskanzlerin Merkel hat NRW-Ministerpräsident Laschet sein Vorgehen verteidigt.

"Die Lage ist ernst", erklärte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Montag nach der Sitzung des CDU-Präsidiums. "Wir befinden uns in der dritten Welle", erklärte der CDU-Vorsitzende. Trotzdem gewährt NRW Ausnahmen der Corona-Notbremse. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisierte dafür unter anderem in der Talkshow Anne Will am Sonntagabend Armin Laschet und NRW.

Merkel hatte massiven Druck auf die Länder ausgeübt, um diese zum Umsetzen der Notbremse und schärferer Maßnahmen gegen die dritte Infektionswelle zu bewegen. Modellprojekten erteilte sie eine klare Absage - und deutete an, notfalls könne der Bund tätig werden, wenn die Länder nicht handelten. „Wir müssen mit einer großen Ernsthaftigkeit jetzt die geeigneten Maßnahmen einsetzen. Und einige Bundesländer tun das, andere tun es noch nicht“, sagte Merkel. Wenn „in sehr absehbarer Zeit“ nichts passiere, müsse sie sich überlegen, wie sich das vielleicht auch bundeseinheitlich regeln lasse.

"Wir haben die Notbremse flächendeckend und für alle Landkreise per Verordnung umgesetzt", erklärte Laschet. "Sie gilt." In NRW tritt ab Montag in 31 Kreisen die Corona-Notbremse in Kraft. 25 davon setzen allerdings auf die neue Test-Pflicht und halten an den Lockerungen fest. Wer also einen negativen Corona-Test vorweisen kann, der nicht älter als 24 Stunden ist, darf weiter mit einem Termin einkaufen gehen.

Schutzverordnung: In diesen Städten gilt ab Montag die Corona-Notbremse oder die Test-Option:

1. Städteregion Aachen (Test-Option)

2. Stadt Bochum (Test-Option)

3.Kreis Borken (Test-Option)

4. Stadt Dortmund (Test-Option)

5. Stadt Duisburg (Test-Option)

6. Kreis Düren

7. Ennepe-Ruhr-Kreis (Test-Option)

8. Stadt Essen (Test-Option)

9. Kreis Euskirchen (Test-Option)

10. Stadt Gelsenkirchen (Test-Option)

11. Stadt Hagen

12. Kreis Herford (Test-Option)

13. Stadt Herne (Test-Option)

14. Kreis Kleve (Test-Option)

15. Stadt Köln

16. Stadt Krefeld (Test-Option)

17. Stadt Leverkusen (Test-Option)

18. Kreis Lippe (Test-Option)

19. Märkischer Kreis

20. Kreis Mettmann (Test-Option)

21. Kreis Minden-Lübbecke (Test-Option)

22. Stadt Mülheim (Test-Option)

23. Oberbergischer Kreis (Test-Option)

24. Stadt Oberhausen (Test-Option)

25. Kreis Recklinghausen (Test-Option)

26. Stadt Remscheid

27. Rhein-Erft-Kreis (Test-Option)

28. Kreis Siegen-Wittgenstein

29. Stadt Solingen (Test-Option)

30. Kreis Wesel (Test-Option)

31. Stadt Wuppertal (Test-Option)

Städte, in denen die Corona-Notbremse ab Dienstag gilt:

die Stadt Bielefeld

der Kreis Gütersloh

der Hochsauerlandkreis

der Kreis Olpe

der Kreis Steinfurt

die Stadt Bottrop

"Wir müssen aus der reinen Lockdown-Logik herauskommen", sagte Laschet. Inzwischen gebe es ausreichend Testkapazitäten, mit denen unerkannte Corona-Erkrankungen und Infektionsketten unterbrochen werden können. „Deshalb brauchen wir Anreize, dass jemand in ein Testzentrum geht“, sagte Laschet. In den landesweit inzwischen mehr als 6000 Teststellen sollen sich demnach möglichst viele Menschen kostenlos testen lassen, um mit diesem Nachweis wieder mehr Möglichkeiten der Freizeitgestaltung zu bekommen.

Die Mehrzahl der NRW-Kommunen mit einer Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner ermöglichen es ihren Bürgern per lokaler Allgemeinverfügung, mit dem Negativtest einer zertifizierten Stelle trotzdem einen Termin-Einkauf und Museumsbesuch zu absolvieren oder auf Sportanlagen in Kleingruppen zu trainieren.

Corona-Bremse in NRW: "Testkapazitäten sind da"

Anfang März, als auf der Bund-Länder-Runde die ersten Lockerungen und die Corona-Notbremse beschlossen worden sind, sei das noch nicht möglich gewesen. "Jetzt sind die Testkapazitäten da", sagt Laschet. "Wir haben eine weitere Möglichkeit, Infektionsketten zu unterbrechen."

Telegram-User? Dann verpassen Sie mit unserer regionalen Nachrichtenübersicht der WAZ keine Infos mehr. Sie sindUser? Dann verpassen Sie mit unserer regionalen Nachrichtenübersicht der WAZ keine Infos mehr. Hier kostenlos bestellen!

Was aus seiner Sicht aber in der Corona-Pandemie nicht hilft: "Wenn Ministerpräsidenten über andere urteilen". Er sprach sich gegen gegen Schuldzuschiebungen und ein Konkurrenzdenken zwischen Bund und einzelnen Ländern aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt mit einem Wert von 129,6 aktuell unter dem Bundesdurchschnitt (134,4). Das sei für Laschet aber „kein Thema, das ich nutzen würde, um damit Punkte zu sammeln.“

Corona-Notbremse – So öffnen die Geschäfte in den Städten und Kreisen:

Erst testen, dann shoppen: So umgeht Bochum die Notbremse

Gelsenkirchen: Einkaufen ab sofort nur noch mit Corona-Test

Stadt Dortmund will Termin-Shopping weiter erlauben

Handel in Duisburg: Einkaufen mit Corona-Schnelltest möglich

EN-Kreis: Öffnen Handel und Gastronomie wieder?

Essen lässt Läden offen, dafür gilt draußen Maskenpflicht

Erst testen, dann shoppen - EInkaufen in Gladbeck möglich

Lockerungen bei der Notbremse gelten auch für Hattingen

Händler in Herne dürfen weiterhin "Click & Meet" anbieten

Kreis Mettmann: Einkauf im Laden bleibt mit Test erlaubt

Geschäfte in Mülheim bleiben offen

Witten muss sich auf geschlossene Geschäfte einstellen

Zudem wolle er die Bund-Länder-Runde reformieren. So sollen bei der nächsten Konferenz der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mit Bundeskanzlerin Merkel die Teilnehmer persönlich zusammenkommen. Der Teilnehmerkreis soll beschränkt werden. Eine Konferenz mit 60, 70 oder 80 Leuten trage "nicht zum Krisenmanagment bei".

Offen bleibt, ob NRW Ausgangssperren mitträgt

„Wenn die Lage dramatischer wird, bin ich für jeden Vorschlag des Bundes offen und auch der Kollegen aus den Ländern, was wir denn noch besser machen können“, sagte Laschet. Bislang sei ihm jedoch keiner bekannt. Ob NRW bereit wäre, die von Merkel ins Gespräch gebrachten Ausgangssperren in den Abendstunden mitzutragen, um Ansteckungen bei privaten Feiern einzudämmen, blieb am Montag offen.

Offiziell soll die nächste Ministerpräsidentenrunde mit Merkel erst wieder am 12. April zusammenkommen. Ein Vorziehen erscheint wegen des Schulstarts am selben Tag und noch ausstehender Fragen nicht unwahrscheinlich. Die viel diskutierten „Modellkommunen“ für noch weitergehende Öffnungsschritte will die Landesregierung derweil dem Vernehmen nach doch erst nach Ostern benennen. Starttermin und Studiendesign für ein „sicheres Öffnen“ nach dem Vorbild Tübingens sollen von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) bekannt gegeben werden.

Corona-Bremse in NRW: Nicht nur Merkel für gekippte Osterruhe verantwortlich

Für die gekippte Osterruhe hatte Bundeskanzlerin Merkel die Verantwortung übernommen. "Aber die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sind gleichermaßen verantwortlich", erklärte Laschet.

Beim Impfen forderte er weniger Bürokratie. "Wer örtliche Behörden kennt, der weiß, dass sie das exakt so umsetzen werden", sagte Laschet. "Da brauchen wir mehr Flexibilität." Über die Feiertage soll nun an jedem Tag geimpft werden. Eine Osterpause ist in den Impfzentren nicht geplant. (mit dpa)

Corona in NRW: Hier gibt es weitere Informationen