Mysteriöser Stick gefunden: Schreckmoment für Laschet

Schreckmoment für Ministerpräsident Armin Laschet (CDU): Wie die Kölner Polizei am Mittwochabend mitteilte, mussten zwischenzeitlich die Schutzmaßnahmen für den Regierungschef verschärft werden.

Ein Bürger hatte am Montag in Laschets Heimatstadt Aachen einen USB-Stick gefunden, auf dem sich nach erster Bewertung sicherheitsrelevante Dateien befanden. Noch in der Nacht konnten die Ermittler Entwarnung geben. „Der Datenträger wurde zweifelsfrei zugeordnet. Bei den gespeicherten Daten handelte es sich um frei recherchierbare und zugängliche Informationen, die Grundlage eines fiktiven Übungsszenarios einer Fortbildung von Beamten des Landeskriminalamtes NRW waren“, erklärte die Kölner Polizei in einer Mitteilung.

Wie es dazu kommen konnte, dass solche Materialien in Aachen verloren gingen, werde „derzeit im Landeskriminalamt NRW intern nachbereitet“. Der Beamte, der vielleicht den Stick versehentlich verloren hat, muss sich womöglich auf disziplinarrechtliche Maßnahmen gefasst machen. „Für den Ministerpräsidenten und seine Familie bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr“, versicherte die Polizei.