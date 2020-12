Ministerpräsident Laschet unterrichtet Landtag über Lockdown

Düsseldorf. Kurz vor dem Lockdown informiert Ministerpräsident Laschet den Landtag über die Bund-Länder-Beschlüsse. Die Sondersitzung im Live-Ticker.

Kurz vor dem bundesweit geplanten Corona-Lockdown informiert Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag (ab10 Uhr) das Parlament. In einer Sondersitzung wird der Düsseldorfer Landtag über Einzelheiten der Bund-Länder-Vereinbarungen vom Wochenende unterrichtet.

Ab Mittwoch wird das öffentliche Leben zur Eindämmung der Corona-Pandemie weitgehend heruntergefahren. Betroffen sind Kitas und Schulen ebenso wie Gastronomie und Handel. Für private Weihnachtsfeiern wird es Personenbeschränkungen geben - allerdings ohne staatliche Kontrollen in den Wohnzimmern, wie Laschet bereits versichert hatte. Verfolgen Sie hier die Sondersitzung im Live-Ticker:

Lockdown in NRW: Landtag setzt sich mit Folgen auseinander

10.35 Uhr: "Wir hatten heute einen Notfallplan für Krankenhäuser erwartet", sagt Kutschaty in Richtung Laschet. Der SPD-Fraktionsvorsitzende kritisiert, dass immer noch zu viele Operationen stattfinden würden, die verschoben werden könnten. Es müsse außerdem ein Ampel-System für Intensiv-Betten geben.

10.30 Uhr: SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Kutschaty tritt ans Rednerpult: "Wir stehen zu den beschlossen Maßnahmen" Nun gelte es, "die Rückverfolgungen in Gesundheitsämtern wieder zu ermöglichen."

Laschet zu Weihnachten und Silvester: "Viele hatten gehofft, ein entspannteres Weihnachtsfest zu feiern, aber das Virus nimmt darauf keine Rücksicht. [...] Das Weihnachtsfest wird anders sein müssen als alle anderen Weihnachtsfeste, die wir vielleicht in unserer Generation erlebt haben." Daher seien die strengeren Kontaktbeschränkungen trotz der Feiertage nötig. Es gelte aber die Menschen in Alten- und Pflegeheimen nicht alleine zu lassen.

Das Coronavirus nehme keine Rücksicht auf die Feiertage. Das Bösartige an dem Virus sei nicht nur die „zerstörerische Wirkung im Krankheitsfall im Inneren unseres Körpers“, sondern „das Ausnutzen unserer menschlichen Qualitäten“, sagte Laschet. „Dass es ausgerechnet zuschlägt, wenn wir einander nah sind und uns umarmen.“ Gerade an Weihnachten müssten die Menschen nun darauf verzichten.

10.25 Uhr: Laschet kritisiert den "medialen Hype", dass der Impfstoff in anderen Ländern schneller zu haben ist. "So ein Impfstoff braucht Vertrauen. Wir haben bewährte Verfahren und wir werden gut daran tun, diese auch einzuhalten. [...] Ich lehne alle küsntlichen Beschleunigungen ab". Der Ministerpräsident rechnet mit ersten Impfungen ab Januar.

10.22 Uhr: Die wirtschaftlichen Hilfen sollen verlängert werden, so Laschet. Die Läden noch vor Weihnachten zu schließen, sei nicht leicht gefallen: "Uns fällt es innerlich schwer, so etwas dem Einzelhandel zuzumuten." Aber "es geht nicht anders, wir müssen das machen."

10.20 Uhr: Es sei nötig gewesen, dass Kitas und Schulen so lange wie möglich offen gehalten wurden. Kein digitaler Unterricht könne die Präsenzunterricht ersetzten. "Soziale Teilhabe durch Bildung", sagt Laschet. Er bedankt sich bei seiner Schulministerin Yvonne Gebauer, dass sie das die letzten Wochen möglich gemacht habe. Der Dank gelte auch den Lehrer und Lehrerinnen. Wenn das Infektionsgeschehen es zulasse, seien die Schulen der erste Ort, der wieder geöffnet werden solle.

10.17 Uhr: Die Rede wird durch Zwischenrufe der AfD gestört. "Ich weiß, dass sie das Virus bestreiten", reagiert Laschet auf die Zwischenrufe. "Es geht nicht, dass sie unweit der Uniklinik demonstieren, während ein paar Hundert Meter weiter die Menschen auf den Intensivstationen sterben"

10.10 Uhr: "Die Situation auf den Intensiv-Stationen muss uns alle aufrütteln", sagt Ministerpräsident Laschet. Der Ministerpräsident bezieht sich auf die Empfehlung der Nationalakademie Leopoldina, die letzte Woche die umfassenden Kontaktbeschränkungen ab Weihnachten gefordert habe. Diese habe die NRW-Regierung jetzt umgesetzt. "So schnell haben wir jetzt auf die Empfehlung der Wissenschalftler regaiert", sagt Laschet. "Es geht jetzt um Stillstand und darum Leben zu retten." Darüber seien sich Bund und Länder einig gewesen. Die Beratungen am Sonntag waren die "kürzeste, die ich je erlebt habe"

10.08 Uhr: Laschet nimmt Bezug auf den "Lockdown light" im November. "Wir haben die Welle gebrochen". Trotzdem sei das Infektionsgeschen weiter zu hoch: "Wir wähnten uns alle auf dem richtigen Weg, das Infektionsgeschehen war seit November deutlich zurückgegangen. Doch in der vergangenen Woche haben wir erlebt, dass das Infektionsgeschehen trotz aller Maßnahmen wieder angestiegen ist."

10.05 Uhr: Ministerpräsident Laschet tritt vor das Parlament und beginnt seine Rede.

Regierungsfraktion will Blick auf Vereinsamung in Wohn- und Pflegeeinrichtungen lenken

Die Regierungsfraktionen wollen den Blick in der Debatte besonders auf Vereinsamung in Wohn- und Pflegeeinrichtungen lenken - die SPD-Opposition hingegen vor allem auf die Situation in den Kitas und auf Intensivstationen.

CDU und FDP wollen „pandemiegerechte Kulturauftritte“ draußen vor Wohneinrichtungen inklusive Finanzierungsmöglichkeiten prüfen lassen. Aus ihrer Sicht steht dem nichts im Wege: Bewohner könnten „über Fenster oder Balkone ihrer Zimmer der Musik lauschen“, heißt es in einem Antrag an den Landtag. Gleichzeitig profitierten Kulturschaffende von der Chance auf einen Auftritt und Verdienst.

SPD fordert Elternbeiträge für Kita bei Schließung zu erstatten

Die SPD fordert, Elternbeiträge für Kita und Kindertagespflege zu erstatten, wenn Einrichtungen schließen müssten oder eine Corona-Quarantäne behördlich verfügt werde. Das Land solle den Kommunen dann die Mittel erstatten.

In einer Aktuellen Stunde will die SPD Aufklärung von der Landesregierung einfordern, wie sie einen „drohenden Kollaps auf den Intensivstationen in NRW“ verhindern wolle. Da die Zahl der Belegungen weiter steige und die Personalnot in den Klinken sich zuspitze, dürfe das Gesundheitsministerium „nicht in Deckung gehen und die Koordination an die Bezirksregierungen und Kommunen delegieren“. (tat/dpa)

