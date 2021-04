Ministerin Gebauer live im Interview zur NRW-Schulpolitik

Steht in der Pandemiezeit sehr in der Kritik: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). .

Essen WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock spricht mit der FDP-Politikerin über Kritik an ihrem Kurs und die Frage, wie es nun weitergeht an den Schulen.

Distanzunterricht, Wechselunterricht und wieder zurück, heftiger Dauerstreit um die Testpflicht und viele offene Fragen zu den anstehenden Prüfungen. An den Schulen des Landes herrscht seit Monaten permanente Unsicherheit. Die Schüler (sowie ihre Eltern) zählen ohne Zweifel zu den größten Leidtragenden der Pandemie.

Und NRW-Schulministerin Yonne Gebauer (FDP) musste sich vielfach harte Kritik an ihrem Kurs gefallen lassen. Es fehle an Linie und Konzept, warfen ihr Eltern- und Lehrerverbände vor. Gebauer und ihre Partei stehen dafür, soviel Präsenzunterricht wie möglich an den Schulen zuzulassen – und sie verweisen dabei auf Kinderärzte und Jugendpsychologen, die dringlich vor den Folgen des andauernden Homeschoolings warnen. Andererseits sprechen die Infektionszahlen derzeit tatsächlich eher für Distanzunterricht. Was also tun?

WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock kommentiert die erneute Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 14. Februar. Foto: FUNKE Foto Services

Im Live-Interview mit WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock wird Minsterin Gebauer am kommenden Dienstag, 4. Mai, ab 17 Uhr Fragen rund um ihre Politik beantworten und vielleicht eine Aussicht geben, wie es weitergehen soll an den NRW-Schulen.

Wenn Sie selbst eine Frage an die Ministerin haben, senden Sie uns eine Mail an wir@funkemedien.de Betreff: Live-Interview. Das Interview können Sie am Dienstag live hier im Portal verfolgen oder anschließend als Video abrufen.

