Maskenpflicht entfällt von jetzt an auch im Fernverkehr

Düsseldorf. Nach dem Wegfall der Maskenpflicht im ÖPNV können Fahrgäste ab dem 2. Februar nun auch in ICEs und anderen Fernzügen wieder ohne Maske reisen.

Nach dem Wegfall der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr von Nordrhein-Westfalen können Fahrgäste nun auch in ICEs und anderen Fernzügen wieder ohne Mund- und Nasenschutz reisen. Nach fast drei Jahren Corona entfällt die Tragepflicht ab diesem Donnerstag im Fernverkehr.

Ursprünglich sollte die Pflicht im Fernverkehr noch bis Anfang April bestehen bleiben. Per Verordnung hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) das Auslaufen aber auf den 2. Februar vorgezogen.

Wegfall der Maskenpflicht: Lauterbach rät zu freiwilligem Tragen der Maske

Im ÖPNV von NRW gibt es bereits seit Mittwoch keine Maskenpflicht mehr. Das NRW-Gesundheitsministerium hatte vor einigen Tagen bei der Bekanntgabe der Entscheidung auf eine entspannte Infektionslage sowie einen hohen Immunisierungsgrad verwiesen. Wer sich besonders schützen wolle, könne freiwillig eine Maske in Bussen und Bahnen tragen. Auch Gesundheitsminister Lauterbach riet dazu, weiterhin freiwillig eine zu tragen.

Am Mittwoch waren dann tatsächlich immer noch viele Fahrgäste mit Mund- und Nasenschutz unterwegs, wie einige große Verkehrsbetriebe in NRW berichteten.

Maskenpflicht in Bussen und Bahnen deutschlandweit aufgehoben

Auch in den neun verbliebenen Bundesländern, in denen die Vorschrift im Regionalverkehr zuletzt noch galt, entfiel die Maskenpflicht im ÖPNV am Donnerstag. In ganz Deutschland können Busse und Bahnen somit wieder ohne Maske genutzt werden. Eine Pflicht sei aus Branchensicht angesichts der pandemischen Lage schon lange nicht mehr nötig gewesen, teilte ein Sprecher des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) mit. Die Deutsche Bahn hatte sich bereits vor einigen Wochen für ein baldiges Maskenende in Fernzügen ausgesprochen. (dpa)

