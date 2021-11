Der NRW-Landtag diskutiert in einer Aktuellen Stunde am Freitag um die Aufhebung der Maskenpflicht in Schulen. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) und die Landesregierung hatten diese zum 2. November beschlossen.

Livestream Maskenpflicht-Aus in Schulen beschäftigt den NRW-Landtag

Düsseldorf. Kam das Aus der Maskenpflicht an den NRW-Schulen verfrüht? Der NRW-Landtag berät darüber am Freitag ab 10 Uhr in einer Aktuellen Stunde.

Die Maskenpflicht an den NRW-Schulen ist seit dem 2. November gelockert. Schülerinnen und Schüler können nun im Unterricht an einem festen Sitzplatz auf die Maske verzichten - eine umstrittene Entscheidung. Die NRW-SPD bezeichnet diesen Schritt als "verfrüht, riskant und gefährlich".

Ab 10 Uhr findet am Freitag im NRW-Landtag die Aktuelle Stunde statt. Wir berichten in einem Live-Stream.

"Die Inzidenz bei den 10 bis 14-Jährigen ist mit über 180 am höchsten und sie führen die Statistik somit an", heißt es im Antrag der SPD. "Vor dem Hintergrund der öffentlichen Kritik an der Aufhebung der Maskenpflicht muss sich der Landtag im Rahmen einer Aktuellen Stunde mit dem Thema befassen und Lösungsmöglichkeiten debattieren."

Ab 10 Uhr dann wird NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag mit den Landtagsabgeordneten über die Aufhebung der Maskenpflicht diskutieren. (red)

