Lockdown verlängert – Verwirrung um Schulen und Kitas in NRW

Düsseldorf. Laschet: Mutation und hohe Corona-Zahlen machen harte Kontakt- und Bewegungseinschränkung notwendig. Weiteres Vorgehen wird am 25. beraten.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat in einer ersten Reaktion nach der Runde mit Bundeskanzlerin Merkel und den Ländern die dort gefassten Beschlüsse über eine Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns verteidigt: Die anhaltend hohen Zahlen - und vor allem die Unsicherheiten in Zusammenhang mit der hoch-infektiösen Mutation des Virus ließen momentan keine andere Lösung zu: „Wir brauchen jetzt noch härtere Maßnahmen, um die Kontakte weiter zu beschränken.“

Unklar ist, wie sich der bisherige Lockdown auf den Verlauf der Pandemie ausgewirkt hat. Experten gehen davon aus, dass man erst am 17. Januar etwas klarer sehen werde, ob es über den Jahreswechsel zu weiteren Ansteckungen gekommen ist. „Deshalb ist äußerste Vorsicht geboten“, so Laschet. Am 25. Januar sollen erneut beraten werden. Die Beschlüsse im Einzelnen:

Kontaktbeschränkungen: Private Treffen Raum sollen nur noch mit einer einzelnen Person außerhalb des eigenen Hausstandes möglich sein. Bislang waren in NRW - bis auf wenige Verschärfungen in Hotspots - noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Damit werden die Beschränkungen aus März und April wieder aufgelegt. Laschet sagte, dies gelte auch für Treffen zuhause - betonte aber auch, dass die Erfahrungen aus der Weihnachtszeit gezeigt hätten, dass die allermeisten Menschen sich an solche Regeln halten. Es würde weiterhin keine Polizei an der Tür "zum Nachzählen" klingeln. Allerdings bleibe es auch dabei, dass bei Partys strikt eingegriffen werde.

Schule/Kita: Laschet ließ offen, wie es genau am 11. Januar in NRW in Schulen und Kitas weitergehen soll. Schulministerin Yvonne Gebauer und Familienminister Joachim Stamp (beide FDP) würden die Auswirkungen des Bund-Länder-Beschlusses noch beraten und erst an diesem Mittwoch vorstellen, was auf Eltern und Kinder zukommt.

„Klar ist, dass wir anknüpfen an die Regeln, die wir vor Weihnachten getroffen haben“, sagte Laschet. Das würde analog zum Beschluss vom 13. Dezember bedeuten: Die Präsenzpflicht für Kinder bis einschließlich Klasse 7 bliebe ab kommenden Montag aufgehoben und die Eltern müssten selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder Unterrichtsstoff zu Hause bearbeiten lassen. Ältere Schüler würden grundsätzlich zuhause lernen.

Die Kitas blieben demnach formal geöffnet, die Eltern wären zugleich aufgerufen, ihre Kinder nicht in die Einrichtungen zu schicken. Laschet wollte aber auf Nachfrage nicht ausschließen, dass es noch Änderungen bei den Regeln in Schule und Kitas geben werde. Die Kanzlerin hatte zuvor den Eindruck vermittelt, dass es bis 31. Januar bundesweit gar keinen Präsenzunterricht geben werde.

Umkreis-Beschränkungen: In Hotspots mit einen Inzidenzwert von über 200 Infektionen pro 100.000 Einwohner und Woche wird es eine Einschränkung des persönlichen Bewegungsradius' auf 15 Kilometer vom Wohnort (der eigenen Stadt) aus geben. Ausnahmen sollen nur bei einem triftigen Grund gewährt werden. „Der Arbeitsplatz ist ein triftiger Grund“, stellte Laschet klar. Ebenso wohl Einkäufe, Arztbesuche, Krankenpflege. Touristische Tagesreisen wie zuletzt etwa in den Schnee im Sauerland seien jedoch ausdrücklich untersagt. Am Dienstag war Herne die einzige NRW-Stadt, die noch leicht über einer Inzidenz von 200 lag.

Krankengeld: Jedes Elternteil erhält 2021 zehn zusätzliche Krankentage bei vollem Lohnausgleich, um Engpässe bei der Kinderbetreuung auffangen und entschuldigt am Arbeitsplatz fehlen zu können.

Zur Debatte um den zum Teil verschleppten Start der Impfungen betonte Laschet, dass er ausdrücklich den europäischen Weg der gemeinsamen Beschaffung des Impfstoffs verteidigt. Es dürfe hier nicht zu nationalen Alleingängen kommen. Gerade für NRW mache es wenig Sinn, mit den Impfungen vorpreschen zu wollen, wenn etwa die Niederlande und Belgien nicht gleichauf sind. Der Zeitplan stehe und sei weiterhin ambitioniert: Bis 18. Januar sollen die Bewohner der Alten- und Pflegeheime durchgeimpft sein, Ab der dritten Januarwoche würden alle über 80-jährigen, zuhause lebenden Senioren schriftlich über ihren möglichen Impftermin im Februar informiert. Im zweiten Quartal könne man dann allen Impfwilligen ein Angebot machen. (mit ftg)