Symbolbild: Ein Hinweis zur vorübergehenden Geschäftsschließung am Fenster eines Kosmetikstudios. Diese ist laut Oberverwaltungsgericht NRW aber rechtens.

Corona-Regeln in NRW

Corona-Regeln in NRW Urteil: Kosmetiksalons und Spielhallen bleiben geschlossen

Münster. OVG lehnt weiteren Eilantrag gegen Corona-Schutzverordnung ab. Geklärt werden muss aber, ob der Landtag die Verordnung hätte beschließen müssen.

Auch Kosmetik-, Tätowier- und Nagelstudios sowie Massagesalons und Spielhallen müssen während des Teil-Lockdowns zur Bakämpfung der Corona-Pandemie geschlossen bleiben. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster beschlossen und Eilanträge gegen die NRW-Coronaschutzverordnung abgelehnt, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte. Die Juristen sahen keine verfassungswidrige Ungleichbehandlung etwa gegenüber Friseursalons: Diese zählten zur Grundversorgung der Bevölkerung, was die Landesregierung berücksichtigen dürfe.

Hätte NRW-Landtag die Coronaschutz-Verordnung beschließen müssen?

Demnach bleiben „körpernahe Dienst- und Handwerksleistungen“, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann, vorerst verboten. Das Gericht ließ aber offen, ob die Verordnung vom Landtag hätte beschlossen werden müssen: Dies sei eventuell im Hauptverfahren zu klären.

Die Verordnung stelle zwar einen Eingriff in die verfassungsmäßig geschützte Berufsfreiheit dar. Angesichts der in Aussicht gestellten staatlichen Entschädigungsleistungen sei dieser aber wohl verhältnismäßig. Die Beschlüsse sind nicht anfechtbar, teilte das OVG mit.

Mit dem jüngsten Beschluss des Oberverwaltungsgericht hat eine weitere Branche eine Niederlage einstecken müssen. Zuvor hatte das Gericht bereits Klagen von Gastronomen und Fitnessstudio-Betreibern abgelehnt und die Schließungen verhältnismäßig und rechtens genannt. Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung sei das höhere Gut.

Viele Eilanträge gegen verschärfte Regeln der Corona-Schutzverordnung in NRW

Entscheidungen gegen die entsprechenden Landes-Verordnungen gab es auch schon in anderen Bundesländern: Am Donnerstag hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof einen Eilantrag gegen die Schließung von Gaststätten und das Beherbergungsverbot für Touristen in der Corona-Krise abgelehnt. Die Regelungen seien „nicht offensichtlich rechtswidrig“, erklärte das Gericht.

Geklagt hatte eine Hotelkette. Am Mittwoch hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einen Eilantrag eines Tattoo-Studios aus Brandenburg abgelehnt. Es hatte beantragt, das Verbot körpernaher Dienstleistungen in der Corona-Verordnung vorläufig auszusetzen.

Seit dem Frühjahr 300 Verfahren in Zusammenhang mit Corona am OVG

Da es um die Überprüfung einer Rechtsverordnung geht, ist das OVG in erster Instanz für die sogenannte Normenkontrolle zuständig. Die Verfahren werden von dem unter anderem für Gesundheits- und Infektionsschutzrecht zuständigen 13. Senat behandelt. Insgesamt sind beim OVG seit dem Frühjahr rund 300 Verfahren im Zusammenhang mit Corona eingegangen. Davon seien rund 50 im Eilverfahren bereits entschieden worden, sagte die Sprecherin.

Familie aus Düsseldorf klagt gegen Verbote im Freizeit- und Sportbereich

In Sachen Sport wendet sich der Düsseldorfer Kläger gegen Paragraf 9 der Schutzverordnung, der den Freizeit- und Amateursportbetrieb praktisch komplett verbietet. Erlaubt ist nur noch Individualsport allein, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstandes - und auch das nur im Freien. Laut Gericht ist der Düsseldorfer Antragsteller mit seiner Familie in mehreren Vereinen Mitglied, die alle unter den Teil-Lockdown fallen. (dpa)

