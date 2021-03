Live: NRW-Minister Laumann im Interview zu Corona-Pannen

Essen. Wie kommen die Impfungen und die Tests endlich in Schwung? WAZ-Chefredakteur Tyrock spricht mit dem Gesundheitsminister über Pandemie-Ärger.

In Sachen Pandemie-Bekämpfung läuft derzeit so ziemlich nichts rund in Deutschland und Nordrhein-Westfalen: Die Impfkampagne stockt weiter - zuerst weil die EU bei der Bestellung zu behäbig agierte, inzwischen ist die typisch deutsche Über-Bürokratisierung schuld am Schneckentempo. Schnell- und Selbsttests könnten dafür sorgen, dass die Infektionszahlen nicht erneut aus dem Ruder laufen. Aber auch die Verteilung und Organisation der Tests kommt nur mühsam in Gang.

Die Bundesregierung und die Länder haben bisher primär mit Verlängerungen des Lockdowns auf diese Defizite reagiert. Die Bürger sind mittlerweile in höchstem Maße unzufrieden mit dieser Performance.

WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock. Foto: FUNKE Foto Services

Im Live-Interview mit WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock wird NRW-Gesundheitsminister Karl Josef Laumann am Donnerstag, dem 11. März, ab 10:45 Uhr die Pläne erklären, wie die Landesregierung in NRW den Problem-Stau beseitigen, die Zahl der Impfungen deutlich erhöhen - und die Selbsttests organisieren will.

Sie haben auch Fragen an den Minister? Dann schicken Sie uns eine Mail an wir@funkemedien.de/ Betreff Corona. Wir werden sie zur Sprache bringen.

Das Interview wird am Donnerstag live hier im Portal übertragen. Das Video dazu wird später dauerhaft abrufbar sein.