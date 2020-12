Live: Interview mit Ministerpräsident Laschet zum Lockdown

Essen/ Düsseldorf. Am Mittwoch geht Deutschland in den harten Lockdown. Heute spricht WAZ-Chefredakteur Tyrock mit dem NRW-Regierungschef über die Folgen der Krise.

Am Mittwoch wird das öffentliche Leben in ganz Deutschland heruntergefahren: Geschäfte werden geschlossen, Silvester quasi abgesagt, Kontakte eingeschränkt, ebenso der Präsenzunterricht in den Schulen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte nach längerem Zögern zuletzt darauf gedrängt, den Schritt in den harten Lockdown so schnell wie möglich umsetzen.

In einem Live-Video-Talk spricht WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock mit dem NRW-Regierungschef an diesem Dienstag, 15. Dezember, ab 16 Uhr über die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, über die geplanten Massen-Impfungen, über die Debatte, wie Schulbildung in Corona-Zeiten gesichert werden soll und über die persönlichen Herausforderungen, die die Krise für Politiker mit sich bringt.

In der Sendung werden auch Zuschauerfragen beantwortet. Sie können sie uns vorab per Mail zusenden an wir@funkemedien.de/ Betreff Frage – oder am Tag des Video-Talks direkt während der Sendung stellen.