Lehrer im Präsenzunterricht erhalten zwei FFP2-Masken am Tag

Das Arbeitsgericht in Siegburg sorgte mit einem Urteil nun für reichlich Aufmerksamkeit, denn es ging um das Thema Maskenpflicht auf der Arbeit. Kann der Chef oder Arbeitgeber wirklich darauf bestehen, dass Angestellte Masken tragen? Die Antwort gibt’s in unserem Video.

Düsseldorf. Das Bildungsministerium NRW stellt Geld für kostenlose FFP2-Masken zur Verfügung, das bis Ende März zur Ausstattung der Lehrer reichen soll.

Das Land NRW will jeden Lehrer im Präsenzunterricht mit zwei FFP2-Masken pro Tag ausstatten. Es würden entsprechende Gelder zur Verfügung gestellt, um das bis zu den Osterferien (29. März bis 10. April) zu gewährleisten, so das Bildungsministerium in einer E-Mail vom Donnerstag an alle Schulen.

In dem Schreiben wurde am Donnerstag auch klargestellt, dass die angekündigten Gratis-Corona-Tests für Lehrer bis Ende Januar nur in Anspruch genommen werden können, wenn die Personen "in dieser Zeit tatsächlich einen Präsenzdienst in den Schulen leisten".

FFP2-Masken für Lehrer sollen über Schulträger und Bezirksregierungen verteilt werden

Grundsätzlich gibt es bis zum Ende des Monats Distanzunterricht. Es liegen für Schüler der Klassen eins bis sechs aber auch Notbetreuungsangebote vor, wenn sie nicht zu Hause betreut werden können oder nach Ansicht des Jugendamts eine Kindeswohlgefährdung vorliegt.

Lehrer, die in dieser Zeit in den Schulen sind, können sich bereits kostenfrei auf Corona testen lassen. Für alle anderen Beschäftigten soll es von Februar bis zu Beginn der Osterferien die Möglichkeit zu sechs anlasslosen Tests geben.

Die FFP2-Masken, die einen besseren Schutz bewirken als „normale“ Masken, sollen laut Ministerium über die Schulträger und Bezirksregierungen verteilt werden. (dpa)

