Laumann: Haben genug Impfstoff für die nächsten Wochen

In der letzten Plenarsitzung des Jahres will die Grünen-Fraktion von der Landesregierung wissen, wie die das Impftempo hochhalten will.

Düsseldorf. Die letzte Plenarsitzung des Landtags NRW vor der Weihnachtspause startete mit einem Aufruf zum Impfen gegen Corona: "Es ist nicht zu spät."

Auch am letzten Plenartag des Landtags NRW war die Corona-Pandemie an diesem Donnerstag erneut Thema. In einer Aktuellen Stunde wollen die Grünen Antworten von der Landesregierung, wie diese konkret das Tempo beim Impfen steigern will.

Zum Beginn der Plenarsitzung appellierte Landtagspräsident André Kuper an Impfverweigerer, umzudenken. „Wir wissen, dass man sich mit einer Impfung nicht nur selber schützt vor schweren Verläufen, sondern auch und insbesondere seine Mitmenschen“, sagte er am Donnerstag im nordrhein-westfälischen Parlament. Es stimme „sprachlos, dass das Einige partout immer noch nicht wissen oder wahrhaben wollen“. All jenen wünsche er „die Einsicht, neu nachzudenken“, sagte Kuper zu Beginn des letzten regulären Plenartags dieses Jahres. „Es ist nicht zu spät. Denn jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten.“

In seiner Jahresbilanz warf der Präsident auch einen Blick voraus auf das Wahljahr 2022. „Unversöhnliches darf in einer Demokratie nicht politisches Ziel sein - und auch keine fahrlässige Begleiterscheinung“, mahnte Kuper. „Unwahres darf nicht behauptet oder verbreitet werden von uns Abgeordneten. Das sage ich auch bewusst auf der Schwelle zu einem neuen Jahr, in dem dieses Parlament neu gewählt wird.“ Der neue Landtag wird am 15. Mai 2022 gewählt.

NRW-Gesundheitsminister: "Boostern" in NRW ein großer Erfolg

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hob hervor, dass NRW beim "Booster" bundesweit an zweiter Stelle liege: "Das Boostern in NRW ist ein großer Erfolg", sagte Laumann. 5,4 Millionen Menschen in NRW seien bereits gebostern, noch 1,1 Millionen Menschen müssten bis Silvester geimpft werden, damit das von der Ministerpräsidentenkonfernz zuletzt propagierte Ziel von bundesweit 30 Millionen "Geboosterten" erreicht werden. Alleine am gestrigen Mittwoch seien in NRW 400.000 Menschen geboostert worden, sagte Laumann.

Laumann: Haben in NRW genug Impfstoff für die nächsten Wochen

Der Minister ließ in seiner Rede die bisherige Impf-Kampagne Revue passieren, die in den ersten sechs Monaten mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, weil es nicht genug Impfstoff gab und auch, weil Erkenntnisse zu Nebenwirkungen, Folgen für die Impfkampagne hatten. In NRW seien innerhalb der ersten zwölf Monate 31 Millionen Impfdosen verabreicht worden - dies sei "ein großer Erfolg", mit dem NRW "im bundesweiten Vergleich sehr gut da steht", erklärte Laumann.

Laumann hob hervor, die Impf-Kampagne in NRW lasse es auch zu, dem Impf-Personal über Weihnachten auch eine Pause zu gönnen. Das Land habe aber auf Wunsch von Kommunen jüngst die Möglichkeit eingeräumt, trotzdem auch an den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr gegen Corona impfen zu können. Laut Laumann gebe es für die kommenden Wochen genug Impfstoff in NRW, um die Auffrischungsimpfungen in dem Tempo fortführen zu können, "wie wir es jetzt machen."

SPD: Landesregierung produziert Chaos bei Impf-Kampagne

Grund für die "Aktuelle Stunde" im Landtag war ein Antrag der Grünen-Fraktion, die fordern, die Impfkampagne weiter zu beschleunigen. Eine Forderung der Grünen ist indes im Vorfeld bereits erfüllt worden: Ein aktualisierter Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums sieht keine grundsätzliche Impf-Pause mehr an den bevorstehenden Feiertagen vor. Stattdessen werde es „auf konkreten Wunsch einzelner Kommunen“ nun ermöglicht, Impfangebote auch am 1. und 2. Weihnachtstag sowie am Neujahrstag anzubieten.

Für die Grünen dankte Mehrdad Mostofizadeh, parlamentarischer Geschäftsführer, zuvor Laumann dafür, dass er in Bezug auf den jüngsten Erlass des Landes die Grünen-Forderung umgesetzt und Fehler eingestanden hatte und korrigieren ließ: Mit dem am Montag vom Ministerium verbreiteten Erlass hatte die Landesregierung Wirbel augelöst: Demnach sollten "Booster"-Impfungen bereits nach vier Wochen möglich sein. Laumann sah sich am Mittwoch zu einer Richtigstellung genötigt und räumte Fehler ein: Statt nur vier Wochen nach einem Zweitimpftermin sind Booster-Impfungen in NRW jetzt frühestens vier Monate nach der Zweitimpfung möglich. Mostifizadeh schlug aber auch die Bildung eines Krisenstabs zur weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie in NRW vor, weil die Impf-Kampagne in NRW an vielen Stellen unbefriedigend ablaufe, kritisierte der Grünen-Politiker. Mostofizadeh kritisierte erneute Kommunikationspannen der Landesregierung und organistorische Probleme bei der Impfkampagne etwa für Lehrpersonal an den Schulen.

Auch die SPD-Politikerin Lisa-Kristin Kapteinat warf der Landesregierung Fehler vor und lieferte sich ein Wortgeplänkel mit dem Gesundheitsminister zum "Chaos" um den jüngsten Erlass zu den Booster-Imfpungen: "Das führt zu Verunsicherungen", kritisierte Kapteinat. Die NRW-Landesregierung habe es den Kommunen zudem ohne Not schwerer als nötig gemacht, als sie ursprünglich Booster-Impfungen über die Weihnachtstage untersagte, dann auf Druck der Kommunen jedoch umlenkte, sagte Kapteinat.

Der CDU-Abgeordnete Marco Schmitz befand in seinem Redebeitrag zuvor, dass die Impfkampagne in NRW beim Boostern sehr gut vorangehe und Vorhaltungen, die Landesregierung produziere ein Chaos, nicht zutreffen würden. Unterstützung erhielt Schmitz von der FDP-Abgeordneten Susanne Schneider, die die Landesregierung gegen Kritik in Schutz nahm "Wir kommen mit den Impfungen in NRW großartig voran." Wöchentlich 1,4 Millionen Impfungen seien eine "hervorragende Leistung", zu der die Kommunen in großem Maße beitragen würden, erklärte Schneider. Sie räumte ein, dass bei den jüngst gestarteten Impfungen von Kindern ab fünf Jahre nicht so viele Impfungen auf Anhieb erfolgen können, weil es an Impfstoff für die notwendige zweite Dosis mangele.

Der AfD-Abgeordnete Dr. Martin Vincentz nutzte die Gelegenheit der Aktuellen Stunde für einen Rundumschlag, der eine Verbindung zog vom "Patriots Act" nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und der Corona-Politik in Land und Bund, womit er auf Freiheitseinschränkungen abzielte, die beide Ereignisse zur Folge hatten und haben. Er warb im übrigen dafür Impfgegnern, die er als "aufgebracht" bezeichnete, Verständnis gegenüber aufzubringen.

Wen der Landtag NRW zur Bundesversammlung schickt

Neben der Debatte über die Impf-Kampagne hatte der Landtag NRW am Donnerstag eine breite Themen-Palette abzuarbeiten. So hatte das Landesparlament zuerst die Delegierten-Listen der Fraktionen zur Wahl des Bundespräsidenten am 13. Februar 2022 beschlossen.

Zu den prominenten Persönlichkeiten, die entsendet werden, zählen die Krimi-Darsteller Dietmar Bär („Tatort“) und Leonard Lansink („Wilsberg“), die Kabarettisten Dieter Nuhr und Bernd Stelter sowie Komiker Hennes Bender. Aus dem Bereich Wissenschaft dürfen der Chemie-Nobelpreisträger Benjamin List sowie die Intensivmediziner Gernot Marx und Christian Karagiannidis mitwählen, die in der Corona-Pandemie einem breiteren Publikum als Experten bekannt geworden sind. Auch die Influencer-Ärztin Carola Holzner („Doc Caro“) zählt zu den Delegierten.

Die Bundesversammlung besteht aus den 736 Bundestagsmitgliedern und 736 weiteren Wahlpersonen, die von den Landtagen bestimmt werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will bei der Bundesversammlung erneut für das höchste Staatsamt antreten.

Gedenken an Berliner Weihnachtsmarkt-Anschlag 2016

Darüber hinaus wollte der Landtag fünf Jahre nach dem islamistisch motivierten Terroranschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt der Opfer gedenken. Ein abgelehnter tunesischer Asylbewerber hatte am 19. Dezember 2016 in Berlin einen polnischen Lastwagenfahrer erschossen, war anschließend mit dessen Fahrzeug über den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gerast und hatte dabei elf weitere Menschen getötet sowie Dutzende verletzte. Ein 13. Opfer - ein schwer verletzter Ersthelfer - war vor zwei Monaten gestorben. Dem Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat war zunächst die Flucht nach Italien gelungen, wo er bei einer Polizeikontrolle erschossen wurde.

Auch ein Untersuchungsausschuss des Landtag NRW geht möglichen Versäumnissen, Unterlassungen, Fehleinschätzungen oder -verhalten von Behörden im Vorfeld des Terroranschlags nach. (dpa)

