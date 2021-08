NRW-Ministerpräsident und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet, hier vergangene Woche bei einer digitalen Kabinettssitzung an seinem Schreibtisch in der Düsseldorfer Staatskanzlei, hat vor den Corona-Beratungen der Ministerpräsidenten-Konferenz am Dienstag erste Pflöcke eingerammt.