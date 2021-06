Laschet: Schulen in NRW sollen nach Ferien offen bleiben

Düsseldorf. NRW-Ministerpräsident Laschet ist optimistisch: Wir werden noch Jahre mit Coronaviren leben müssen, aber "wir erkennen das Ende der Pandemie".

Die Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen nach den Sommerferien offen bleiben. Das sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Der Bildschirm könne soziale Kontakte für Kinder und Jugendliche nicht ersetzen, sagte der Unions-Kanzlerkandidat mit Blick auf den wochenlangen Distanzunterricht im ablaufenden Schuljahr. Er habe von Anfang an gesagt, dass die Kinder die Hauptleidtragenden der Pandemie seien, sagte Laschet. Diese Analyse werde jetzt weithin geteilt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte für Aufregung gesorgt mit der Vorhersage, dass auch im Herbst und Winter voraussichtlich Maskenpflicht oder auch Wechselunterricht notwendig seien. Allerdings - so stellte er klar -, sei es eines der Hauptziele, das normale Schulleben so lange wie möglich zu bewahren. Es sei auch möglich, nach den Sommerferien Wechselunterricht zu vermeiden.

Laschet kündigt weiter Corona-Lockerungen an

Mit Blick auf die in Großbritannien grassierende Delta-Variante des Corona-Virus sieht Laschet auch in NRW weiterhin Grund zur Vorsicht. Dennoch stellte der NRW-Ministerpräsident weitere Öffnungsschritte in Aussicht. In zwei Wochen werde die Coronaschutzverordnung dafür "gründlich überarbeitet." Dabei sei dann auch zu überprüfen, "inwieweit wir in vielen Bereichen noch die bisherigen Testpflichten brauchen", sagte Laschet.

An den Schulen bleibe es jedoch bis zum Beginn der Sommerferien am 5. Juli dabei, dass in Innenräumen weiterhin Maskenpflicht gelte, sagte Laschet: "Die Schulen sollen in Ruhe in die Sommerferien gehen." Wie es dann zum Beginn des kommenden Schuljahrs aussiehe, sei abhängig von der Entwicklung der Inzidenzwerte, erklärte Laschet.

Laschet: "Das Ende der Pandemie ist zu erkennen"

Die Pandemie sei noch nicht überstanden, erklärte der NRW-Ministerpräsident. Gleichwohl glaubt er, "das Ende der Pandemie ist zu erkennen." Der im April 2020 von der Landesregierung berufene "Expertenrat Corona", als interdisziplinäres Beratungsgremium der NRW-Regierung mit zwölf Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Gesellschaft und Wirschaft besetzt, könne deshalb jetzt seine Arbeit beenden, sagte Laschet. Zur Bekämpfung der Epidemie wisse man inzwischen "alles, was nötig sei", erklärte der Ministerpräsident.

Laschet betonte, "wir werden auch in den kommenden Jahren mit Coronaviren leben müssen." Er gehe davon aus, dass im Herbst und im Winter die Inzidenzwerte auch in NRW wieder steigen werden. "Der Staat kann es nicht schaffen, die Risiken auf Null zu setzen", sagte Laschet. Eine Impfpflicht für Schüler lehnte Laschet ab. Impfaktionen an Schulen solle es nicht geben. Eltern schulpflichtiger Kinder seien "in der schwierigen Lage für ihre Kinder zu entscheiden, sich impfen zu lassen." Der Ministerpräsident empfahl, "die Ratschläge der Ständigen Impfkommission ernst zu nehmen." Die Stiko gibt derzeit keine generelle Empfehlung, auch 12 bis 16-Jährige zu impfen. (mit dpa)

