Armin Laschet: "Lockdown wird weitergehen bis Ende Januar"

Armin Laschet stimmt die Bürger auf eine Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar ein. Was mit Schule und Kita passiert, will er noch verhandeln.

Düsseldorf NRW-Chef Armin Laschet äußert sich klar zu Beratungen mit der Kanzlerin. Offen ist weiterhin, wie es mit Schulen und Kitas weitergeht.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Bürger auf eine Verlängerung der verschärften Corona-Maßnahmen bis Ende des Monats eingestimmt. Vor den Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den übrigen Ministerpräsidenten am Dienstag sagte er am Abend am Rande eine digitalen Parteiveranstaltung der Ruhr-CDU: "Abschließendes Urteil gibt es nicht. Lockdown wird weitergehen bis Ende Januar. Schule und Kita werde ich noch weiter verhandeln.“

Der weitere Umgang mit Kita und Schule werde „die große Frage“ der Beratungen in der Ministerpräsidenten-Runde sein, so Laschet. Länder mit einer besonders hohen Inzidenz wie Thüringen, Sachsen und Bayern wollten „die Schulen komplett zuhalten“. Andere, insbesondere SPD-geführte Bundesländer suchten noch Wege, um eine Notbetreuung anzubieten und Schulen teilweise öffnen zu können. „Wie sich da Nordrhein-Westfalen einlässt und was der Konsens ist, kann ich im Moment noch nicht sagen“, sagte Laschet.

Laschet strebt möglichst bundesweit einheitliches Vorgehen an

Er strebe ein möglichst bundesweit einheitliches Vorgehen an, weil Sonderwege die Akzeptanz in der Bevölkerung schwächten. „Aber eine Notfall-Betreuung in Kitas wird es natürlich geben müssen“, kündigte Laschet an. In einer Schalte mit Bundeskanzlerin Merkel und verschiedenen Experten wie dem Virologen Christian Drosten sei am Montagnachmittag noch einmal ein "sehr ernstes Lagebild" präsentiert worden, so der NRW-Ministerpräsident.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will voraussichtlich am Mittwoch konkrete Vorgaben machen, was an den rund 6000 Schulen im Land ab 11. Januar passieren soll. Als denkbares Szenario gilt, dass zumindest jüngere Schüler in den Klassenräumen unterrichtet werden und ältere zuhause lernen sollen. Vor Weihnachten hatte NRW die Kitas zwar formal offen gehalten, jedoch die Eltern aufgefordert, das Betreuungsangebot möglichst nicht wahrzunehmen. Dies hatte für Verärgerung gesorgt.