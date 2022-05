Wahl in NRW Landtagswahl 2022 in NRW: Mehrere Koalitionen sind möglich

Düsseldorf. Die Landtagswahl in NRW ist völlig offen, mehrere Regierungskoalitionen erscheinen möglich. Eine politische Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Wenige Tage vor der Landtagswahl in NRW ist der Ausgang völlig offen. Unterschiedliche Umfragen zeigen: Es wird sehr knapp. Hinter den Kulissen werden längst Koalitionsoptionen abgeklopft. Eine politische Wahrscheinlichkeitsrechnung:

Schwarz-Gelb:

Wenn nicht noch ein demoskopisches Wunder passiert, dürfte die Regierungskoalition aus CDU und FDP eine kurze Episode bleiben. Obwohl beide Partner „echte Liebe“ beschworen und seit 2017 mit nur einer Stimme Mehrheit ihre Agenda professionell abarbeiteten, stand die Legislatur unter keinem guten Stern. Die schwarz-gelbe „Entfesselungspolitik“ stand schnell quer zum „Fridays for future“- Zeitgeist. Die jäh gescheiterte Mission Kanzleramt von Armin Laschet und der umstrittene Corona-Lockerungskurs trübten die Stimmung weiter ein. Laschet-Nachfolger Hendrik Wüst ist für einen echten Amtsbonus zu kurz in der Staatskanzlei. Die FDP zahlt einen hohen Preis für große Unzufriedenheit mit der Schulpolitik. Nicht zuletzt fehlt den Liberalen Christian Lindner, das Gesicht der erfolgreichen NRW-Kampagne von 2017. Wahrscheinlichkeit: gering

Schwarz-Grün:

Für Kurzzeit-Ministerpräsident Wüst ist es die einzige realistische Machtoption. Für den Verbleib im Amt wird er Grünen-Chefin Mona Neubaur (fast) alles bieten müssen: fünf Ministerien, Ende der Windkraft-Abstandsregeln, Solardach-Pflicht, Aus für Umgehungsstraßen, Flächenverbrauchsverbot, Einschränkung des Rohstoff-Abbaus, Radwege, Blühstreifen, und, und. Schwarz-Grün-Sympathisantin Neubaur braucht Argumente und einen möglichst klaren „Regierungsbildungsauftrag“ für Wüst, denn laut Umfragen wollen ihre Wähler ausdrücklich kein Schwarz-Grün. Neubaurs Landesverband tickt deutlich linker als etwa ein Robert Habeck. Die Grüne Jugend will Schwarz-Grün sogar formal ausschließen. Die Mitgliederzahl der NRW-Grünen hat sich seit 2017 verdoppelt – die meisten Neuen wollen das Weltklima retten und nicht einen CDU-Ministerpräsidenten vor der Abwahl. Wahrscheinlichkeit: hoch

Rot-Grün:

Wenn es rechnerisch für Rot-Grün reicht, führt an dieser Koalition kein Weg vorbei - selbst wenn die SPD von Spitzenkandidat Thomas Kutschaty hinter der CDU nur auf Platz zwei landet. Die inhaltlichen Schnittmengen sind groß, die Milieus ähnlich, die Beziehungen in vielen Koalitions- und Oppositionsjahren gefestigt. Die Wähler der linken Mitte favorisieren allen Umfragen zufolge ohnehin dieses Bündnis. Mit NRW-Grünen auf Rekordniveau von 16 bis 18 Prozent wird sich die einst so selbstbewusste SPD aber umgucken, dass das Verhältnis von Koch und Kellner neu definiert werden muss. Wahrscheinlichkeit: mittel

Ampel:

Wenn es zu einem Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP reichen sollte, dürfte der Druck enorm groß werden, auch in Koalitionsgespräche einzusteigen. Die Ampel-Parteien im Bund können kein Interesse daran haben, dass die Fliehkräfte in Berlin weiter zunehmen - zumal sich schon in Habecks Heimatland Schleswig-Holstein Schwarz-Grün anbahnt. NRW bringt im Bundesrat immerhin sechs Stimmen auf die Waage. Selbst wenn die CDU also als Nummer eins durchs Ziel gehen sollte, werden SPD-Spitzenkandidat Kutschaty und FDP-Chef Stamp versuchen, Grünen-Frontfrau Neubaur die schwarz-grünen Flausen auszutreiben. Einzige Ausnahme: Bei einem Katastrophen-Ergebnis um die sechs Prozent dürfte bei den Liberalen die Neigung wachsen, sich in der Opposition zu regenerieren. Wahrscheinlichkeit: hoch

Große Koalition:

Rechnerisch geht eine große Koalition in NRW immer, politisch diesmal wohl kaum. Das Verhältnis beider Landesparteien gilt als zerrüttet. Ministerpräsident Wüst tritt zwar verbindlich auf, doch seine Hintersassen holzen seit Wochen gegen SPD-Chef Kutschaty. Tiefpunkt: CDU-Landtagsfraktionschef Bodo Löttgen stellte mit einer offiziellen Anfrage in den Raum, Kutschaty könnte der russische Corona-Impfstoff „Sputnik V“ verabreicht worden sein. In den sozialen Netzwerken soll zudem mit Fake-Profilen eine Schmutzkampagne gegen den Herausforderer orchestriert werden, wovon sich die CDU später distanzierte. Die GroKo-Allergie der NRW-SPD ist ohnehin ziemlich ausgeprägt, diesmal dürfte man die Selbstachtung kaum gegen ein paar Dienstwagen bei Wüst eintauschen. Wahrscheinlichkeit: null

Jamaika:

Wenn die Grünen vor der Wahl stehen, mit CDU und FDP (Jamaika) oder mit SPD und FDP (Ampel) zu regieren, dürfte die Sache klar sein. Grünen-Spitzenkandidatin Neubaur wird ihr Rekordergebnis kaum dafür herschenken, als Reserverad für eine abgewählte schwarz-gelbe Koalition zu dienen. Das würde ihr Landesverband nicht mitmachen - zumal es noch gar nicht lange her ist, da wollten die Grünen nach Erfolgen bei Europa- und Kommunalwahlen die CDU als Nummer eins in NRW verdrängen. Wahrscheinlichkeit: gering

