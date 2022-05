Am 15. Mai: 128 Wahlkreise entscheiden die NRW-Landtagswahl

Essen. NRW wählt einen neuen Düsseldorfer Landtag. Die Entscheidung fällt in 128 Wahlkreisen. Das sind die Wahlkreise und die Kandidaten im Überblick.

Wahlberechtigt für die NRW-Landtagswahl sind 13,2 Millionen Menschen

sind 13,2 Millionen Menschen In 128 Wahlkreisen geben die Wahlberechtigten ihre Erst- und Zweitstimme ab

geben die Wahlberechtigten ihre Erst- und Zweitstimme ab So verteilen sich die 128 Wahlkreise über Nordrhein-Westfalen

Am Sonntag, 15. Mai, ist Wahltag in NRW. 13,2 Millionen Menschen dürfen ihre Stimme abgeben für die Wahl eines neuen Landtags in Düsseldorf. Deutschlands bevölkerungsstärkstes Bundesland ist unterteilt in 128 Wahlkreise. Die Bürger dürfen zwei Stimmen abgeben: Zum einen die für den Direktkandidaten und zum anderen die für eine der zugelassenen Parteien.

NRW-Wahl 2022: Mindestens 181 Abgeordnete und 128 Wahlkreise

Aus jedem Wahlkreis wird ein Abgeordneter direkt gewählt. Kurz: die Erststimme der Wahlberechtigten. Mit der Zweitstimme wird eine Partei für den Landtag gewählt. Es ziehen mindestens 181 Abgeordnete in den Düsseldorfer Landtag ein.

Wahlberechtigt sind bei der NRW-Landtagswahl in den Wahlkreisen alle deutschen Staatsbürger, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sie müssen sich mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in NRW aufhalten. Das heißt: Wahlberechtigte wohnen mindestens seit dem 29. April in NRW. Und sie müssen zudem im Wählerverzeichnis registriert sein.

NRW-Landtagswahl: 13,2 Millionen Menschen dürfen ihre Erst- und Zweitstimme abgeben. Es gibt insgesamt 128 Wahlkreise. (Symbolbild). Foto: dpa

Im April wurde die Wahlbenachrichtigung per Post verschickt und sollte bis zum 24. April eingetroffen sein. Der Wahlraum oder das Wahllokal ist am Sonntag, 15. Mai, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Eine vorherige Briefwahl ist auch möglich.

NRW-Wahl 2022: Die 128 Wahlkreise im Überblick

1 Aachen I

2 Aachen II

3 Aachen III

4 Aachen IV

5 Rhein-Erft-Kreis I

6 Rhein-Erft-Kreis II

7 Rhein-Erft-Kreis III

8 Euskirchen I

9 Heinsberg I

10 Heinsberg II

11 Düren I

12 Düren II - Euskirchen II

13 Köln I

14 Köln II

15 Köln III

16 Köln IV

17 Köln V

18 Köln VI

19 Köln VII

20 Leverkusen

21 Rheinisch-Bergischer-Kreis I

22 Rheinisch-Bergischer Kreis II

23 Oberbergischer Kreis I

24 Oberbergischer Kreis II

25 Rhein-Sieg-Kreis I

26 Rhein-Sieg-Kreis II

27 Rhein-Sieg-Kreis III – Euskirchen III

28 Rhein-Sieg-Kreis IV

29 Rhein-Sieg-Kreis V

30 Bonn I

31 Bonn II

32 Wuppertal I

33 Wuppertal II

34 Wuppertal III - Solingen II

35 Solingen I

36 Remscheid I – Oberbergischer Kreis III

37 Mettmann I

38 Mettmann II

39 Mettmann III – Mülheim II - diese Kandidaten treten in Mülheim an

40 Mettmann IV - diese Kandidaten treten in Velbert an

41 Düsseldorf I

42 Düsseldorf II

43 Düsseldorf III

44 Düsseldorf IV

45 Rhein-Kreis Neuss I

46 Rhein-Kreis Neuss II

47 Rhein-Kreis Neuss III

48 Krefeld I - Viersen III

49 Krefeld II

50 Mönchengladbach I

51 Mönchengladbach II

NRW-Landtagswahlen 2022 auf einen Blick: So wird gewählt NRW-Landtagswahlen 2022 auf einen Blick: So wird gewählt

NRW wählt: Das sind die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten NRW wählt: Das sind die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten

77 Borken II

78 Coesfeld I - Borken III

79 Coesfeld II

80 Steinfurt I

81 Steinfurt II

82 Steinfurt III

83 Münster I - Steinfurt IV

84 Münster II

85 Münster III – Coesfeld III

86 Warendorf I

87 Warendorf II

88 Minden-Lübbecke I

89 Minden-Lübbecke II

90 Herford I

91 Herford II - Minden-Lübbecke III

92 Bielefeld I

93 Bielefeld II

94 Gütersloh I - Bielefeld III

95 Gütersloh II

96 Gütersloh III

97 Lippe I

98 Lippe II – Herford III

99 Lippe III

100 Paderborn I

101 Paderborn II

Rau, Clement, Kraft: Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Rau, Clement, Kraft: Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Dr. Rudolf Amelunxen (parteilos, ab 1947 Zentrumspartei) || * 30. Juni 1888 in Köln, ✝ 21. April 1969 || Jurist || Amtszeit: 24. Juli 1946 bis 22. April 1947 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft: Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Karl Arnold (CDU) || * 21. März 1901 in Herrlishöfen, ✝ 29. Juni 1958 || Schuhmachergeselle und Gewerkschaftsgründer || Amtszeit: 17. Juni 1947 bis 20. Februar 1956 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft: Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Fritz Steinhoff (SPD) || * 23. November 1897 in Wickede, ✝ 22. Oktober 1969 || Bergmann || Amtszeit: 20. Februar 1956 bis 21. Juli 1958 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft: Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Dr. Franz Meyers (CDU) || * 31. Juli 1908 in Mönchengladbach, ✝ 27. Januar 2002 || Rechtsanwalt || Amtszeit: 21. Juli 1958 bis 08. Dezember 1966 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft: Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Heinz Kühn (SPD) || * 18. Februar 1912 in Köln, ✝ 12. März 1992 || Journalist || Amtszeit: 8. Dezember 1966 bis 20. September 1978 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft: Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Johannes Rau (SPD) || * 16. Januar 1931 in Wuppertal, ✝ 27. Januar 2006 || Verlagsbuchhändler || Amtszeit: 20. September 1978 bis 27. Mai 1998 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft: Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Wolfgang Clement (SPD) || * 7. Juli 1940 in Bochum, ✝ 27. September 2020 || Jurist und Journalist || Amtszeit: 27. Mai 1998 bis 21. Oktober 2002 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft: Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Peer Steinbrück (SPD) || * 10. Januar 1947 in Hamburg || Volkswirtschaftler || Amtszeit: 6. November 2002 bis 22. Juni 2005 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft: Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Dr. Jürgen Rüttgers (CDU) || * 26. Juni 1951 in Köln || Jurist || Amtszeit: 22. Juni 2005 bis 14. Juli 2010 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft: Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Hannelore Kraft (SPD) || * 12. Juni 1961 in Mülheim an der Ruhr || Ökonomin || Amtszeit: 14. Juli 2010 bis 27. Juni 2017 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft: Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Armin Laschet (CDU) || * 18. Februar 1961 in Aachen || Journalist || Amtszeit: 27. Juni 2017 bis 25. Oktober 2021 Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Rau, Clement, Kraft: Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Hendrik Wüst (CDU) || * 19. Juli 1975 in Rhede || Jurist || Amtszeit: seit 27. Oktober 2021 Foto: Stefan Meinhardt

NRW-Landtagswahlen 2022: So entsteht das neue Parlament NRW-Landtagswahlen 2022: So entsteht das neue Parlament

Zu den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Landtagswahl 2022 in NRW:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Klare Kante, klare Meinung – das ist Klartext, die kommentierende Kolumne von Alexander Marinos, Vize-Chefredakteur der WAZ. Hier finden Sie alle Folgen - und können Klartext als Newsletter abonnieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Landespolitik