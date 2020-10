Kutschaty über Benko (Karstadt): "Asoziale Marktwirtschaft"

Düsseldorf SPD-Politiker Kutschaty geht hart mit Karstadt ins Gericht. Im Interview erklärt er, warum er die Nummer 1 sein will in der NRW-SPD.

SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty wirft der NRW-Regierung vor, sich nicht um die von Arbeitslosigkeit bedrohten Beschäftigten von Karstadt Sport zu kümmern. „Es ist skandalös, dass die Mitarbeiter von Karstadt Sport überhaupt nicht in einer Transfergesellschaft sind. Minister Andreas Pinkwart und Ministerpräsident Armin Laschet müssten sich persönlich um diese Menschen kümmern“, sagte Kutschaty dieser Redaktion.

Kritik übte der Essener auch an Karstadt-Eigner Rene Benko. „Man kann nicht mehr von Sozialer Marktwirtschaft sprechen, wenn sich Benko aus seiner Immobilienfirma 100 Millionen Euro Dividende auszahlen lässt und gleichzeitig Tausende Mitarbeiter vor dem Ruin stehen. Das ist Asoziale Marktwirtschaft und ein Schlag ins Gesicht aller Beschäftigten, die jahrelang Lohnverzicht geübt haben“, so Kutschaty. Wer in NRW mit Immobilien Geld verdiene, habe auch eine soziale Verantwortung. Selbst die Transfergesellschaften böten Karstadt-Mitarbeitern keine echte Hilfe: „Sechs Monate sind für viele von ihnen zu kurz für einen Neuanfang.“

„Willens und in der Lage für ein Spitzenamt“

Thomas Kutschaty ist Chef der SPD-Landtagsfraktion und möchte auch Parteichef in NRW werden. Im Gespräch mit Matthias Korfmann lässt der 52-Jährige Ambitionen durchblicken, 2022 als Spitzenkandidat in die Landtagswahl zu gehen.

Herr Kutschaty, möglicherweise kommt es zur Kampfkandidatur zwischen Sebastian Hartmann und Ihnen um den Landespartei-Vorsitz. Machen Sie der SPD ein anderes Angebot als Hartmann?

Thomas Kutschaty: Ich kandidiere nicht gegen jemanden, sondern mache ein Angebot. Mein Ansatz ist es, Kinder und Familien in den Mittelpunkt zu stellen. Ich war der erste in meiner Familie, der Abitur machen und studieren konnte. Damals gab es noch Aufstiegschancen für Kinder, heute entscheidet oft der Wohnort über Lebenschancen. Man kann es auch so sagen: Zwischen den Postleitzahlen 45131 (Essen-Rüttenscheid) und 45141 (Nordviertel) liegen Welten.

Die SPD hat in Essen mit unter 25 Prozent der Stimmen ein schlechtes Kommnalwahlergebnis erzielt. Sie sind Essener SPD-Parteichef und wollen Parteivorsitzender werden. Ein Bewerbungsschreiben ist das Wahlergebnis nicht.

Kutschaty: Das Ergebnis der SPD in Essen ist genau im Landesdurchschnitt, und es ist schlecht.

Es ist sogar sehr schlecht, weil die SPD dort früher besonders erfolgreich war.

Kutschaty: Da gibt es nichts schönzureden. Aber das Ergebnis motiviert mich. Ich will kämpfen, überzeugen und gewinnen. Damit trete ich an. Die Zahlen sind im Ruhrgebiet ja insgesamt deutlich runtergegangen, weil wir es nicht geschafft haben, jene Menschen, die zwar hart arbeiten, aber für ihre Familien keine Aufstiegsperspektiven sehen, anzusprechen und zu motivieren, SPD zu wählen. Das will ich ändern. Ich freue mich sehr, dass ich aus den Reihen der Partei dafür breite Unterstützung erhalte und mir auch viele erfolgreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zugesagt haben, das mit mir gemeinsam anzugehen.

Warum sollten Partei- und Fraktionsvorsitz in einer Hand sein?

Kutschaty: Das hat sich in der Vergangenheit bewährt. SPD-Landeschef Jochen Dieckmann hat 2007 sein Amt frei gemacht für die damalige Fraktionschefin Hannelore Kraft. Die frühere Doppelspitze der Union mit Parteichef Armin Laschet und Fraktionschef Karl-Josef Laumann hat nicht funktioniert. Wir müssen unsere Kräfte bündeln, um schlagkräftig zu werden. Es geht auch darum, unsere Kampagnefähigkeit zu verbessern. Auch dafür will ich mich voll und ganz einsetzen.

Und wer Partei- und Fraktionschef ist, der ist der logische Spitzenkandidat für die Landtagswahl?

Kutschaty: Darum geht es nicht beim Parteitag am 14. November. Ansonsten gilt weiter: Sowohl ein Partei- als auch ein Fraktionsvorsitzender müssen stets willens und in der Lage sein, auch das Spitzenamt anzustreben. Wenn die Ämter in einer Hand liegen sogar doppelt!

Womöglich stimmt der Parteitag über eine Doppelspitze ab. Dann könnte die SPD in NRW, wie schon im Bund, zwei Vorsitzende haben. Wie finden Sie das?

Kutschaty: Im Augenblick nehme ich in der Landespartei noch nicht allzu viel Zuspruch für die Idee wahr. Viele wünschen sich eine klare Positionierung mit einer Person, weil sie das für übersichtlicher und klarer halten. Ich persönlich bin aber auch für die Option Doppelspitze offen. Politik ist immer Teamarbeit.​