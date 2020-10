Kutschaty darf auf Hilfe der SPD-Parteijugend (Jusos) hoffen

Düsseldorf. Im Streit um den Vorsitz der NRW-SPD kann Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty offenbar mit Unterstützung durch die Parteijugend (Jusos) rechnen. „Ich persönlich finde Kutschatys Kandidatur überzeugend. Er hat als Gast der Juso-Landeskonferenz eine gute Rede gehalten. Zwischen ihm und den Jusos gibt es viele Gemeinsamkeiten, besonders in der Bildungspolitik“, sagte der neue Juso-Landesvorsitzende Konstantin Achinger (25) am Freitag.

Beim Parteitag der NRW-SPD am 14. November in Münster strebt Kutschaty die Nachfolge des Landesparteichefs Sebastian Hartmann an. Eine Kampfkandidatur wird erwartet. Die Spitze der Jusos hat sich noch nicht offiziell auf einen Favoriten festgelegt. Achinger berichtet aber von einer kritischen Haltung vieler Jusos gegenüber Hartmann. In dessen zweijähriger Amtszeit sei nicht klar geworden, wofür die NRW-SPD stehe.

Kaum Interesse an Doppel-Parteispitze

Wenig Gefallen scheint bei den Jungsozialisten auch die Idee zu finden, in NRW eine „Doppel-Parteispitze“ einzuführen. Die Bundes-SPD wird inzwischen von dem Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans geführt. Aus der Sicht von Konstantin Achinger dient eine „Doppelspitze“ oft nur dazu, einen „Scheinfrieden“ zu wahren, um Flügelkämpfe zu überdecken. „Wir brauchen aber auf dem Parteitag eine Richtungsentscheidung“, so der Juso-Landeschef.

Achinger, der aus Siegen-Wittgenstein stammt, war Anfang Oktober in Bielefeld bei einer Kampfabstimmung mit 82 Prozent der Stimmen zum Nachfolger der bisherigen NRW-Juso-Chefin Jessica Rosenthal (27) gewählt worden. Rosenthal möchte Ende November die Nachfolge des bisherigen Juso-Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert (31) antreten.

Juso-Chef: „Zwölf Jahre Schulfrieden sind genug“

Die NRW-Jusos stellen 15.000 der 102.000 SPD-Mitglieder in NRW. Der neue Vorsitzende, der in Münster Germanistik und Philosophie studiert, will sich besonders dem Kampf gegen Bildungsungerechtigkeiten widmen. „Zwölf Jahre Schulfrieden in NRW sind genug“, sagte er. Eine „Schule für alle“ müsse das Ziel sein, nach dem Vorbild skandinavischer Länder.