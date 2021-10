Kreis Wesel: 90 Prozent der Lehrkräfte gegen Corona geimpft

Kreis Wesel. Der überwiegende Teil der Lehrerinnen und Lehrer im Kreis Wesel ist gegen Corona geimpft. Das geht aus einer Landesstatistik hervor.

Im Kreis Wesel befanden sich zuletzt 158 Schülerinnen und Schüler in Corona-Quarantäne, 76 waren nachweislich mit Corona infiziert. Das geht aus der jüngsten Statistik der Landesregierung für den Stichtag 29. September hervor. Unter den Lehrern und Lehrerinnen gab es zu diesem Zeitpunkt nur zwei positive Fälle.

Die Zahl bei den Schülern ist deutlich zurückgegangen, am 1. September befanden sich noch fast 1000 Kinder und schulpflichtige Jugendliche in Quarantäne und es gab 197 bestätigte Corona-Infizierte. Gestiegen ist hingegen die Zahl der Corona-Tests an den Schulen im Kreis – auf 66.800. Darunter waren nach Angaben des Landes zuletzt 22 positive Fälle innerhalb einer Woche, das entspricht 0,03 Prozent.

Zudem sind immer mehr Lehrer und Lehrerinnen im Kreis vollständig gegen das Coronavirus geimpft. In der Landesstatistik gaben 77 Schulen eine Auskunft zum Impfstatus ihrer Lehrkräfte. 90,6 Prozent waren demnach zum 29. September geimpft – 4,8 Prozent nicht. Die restlichen 4,6 Prozent haben keine Angaben zum Impfstatus gemacht. Zum Septemberbeginn hatte die Impfquote noch 85,8 Prozent betragen. (rku)

