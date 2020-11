Die Stadt Krefeld arbeitet gerade an einer Allgemeinverfügung nach der auch Kinder an Grundschulen im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen.

Schule und Corona Krefeld will Maskenpflicht an Grundschulen einführen

Krefeld. Ab 16. November sollen auch Grundschulkinder in Krefeld im Unterricht Maske tragen. Die Stadt arbeitet an einer entsprechenden Allgemeinverfügung.

In Krefeld sollen auch Grundschüler künftig im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das hat der Krisenstab der Stadt Krefeld am Dienstag beschlossen. Derzeit arbeitet die Stadtverwaltung an einer rechtssicheren Allgemeinverfügung, so Krefelds Stadtdirektor Markus Schön.

Letzte Details sollen dann am Freitag besprochen werden, damit die Verordnung am 16. November in Kraft treten kann. Zuvor hatte es noch geheißen, die Stadt wolle das Tragen einer Maske im Unterricht nur empfehlen, das aber „dringlich“.

Der Kernunterricht vor Ort soll bleiben

Oberstes Ziel sei es, den Kernunterricht vor Ort aufrecht zu erhalten. „Da schon mehr als ein Drittel der Krefelder Grundschulen von Corona-Fällen betroffen ist, steht für uns der Gesundheitsschutz im Vordergrund. Die Kinder besser zu schützen, muss das klare Handlungsziel sein“, hatte der Leiter des Fachbereichs Schule, Jürgen Maas, gesagt.

In Nordrhein-Westfalen sind derzeit bis auf Grundschüler alle Schüler verpflichtet, auf dem Schulgelände und im Unterricht durchgehend eine Maske zu tragen, außer beim Essen und Trinken. Nur Grundschüler dürfen im Klassenraum ihre Maske abnehmen. Lehrer dürfen ohne Maske unterrichten, solange sie einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können. (red/dpa)