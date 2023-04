Klimaschutz: Land NRW stellt Geld für den Waldumbau bereit

Im Rahmen eines Fünf-Punkte-Sofortprogramms können in NRW von nun an unter anderem Pauschalen für Wiederbewaldungsmaßnahmen beantragt werden. (Symbolbild)

Düsseldorf. Ab sofort bietet das Land Nordrhein-Westfalen Waldbesitzern Förderungen für ihre Flächen und den Umbau zu klimaresilienteren Mischwäldern an.

Das Land NRW bietet Waldbesitzern ab sofort Förderungen für ihre Flächen und den Umbau zu gesunden und klimaresilienten Mischwäldern an. Im Rahmen eines Fünf-Punkte-Sofortprogramms können unter anderem Pauschalen für Wiederbewaldungsmaßnahmen beantragt werden, wie das NRW-Landwirtschaftsministerium am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Auch die Kostenübernahme für die Instandsetzungen der Waldwege wurde erhöht, zudem wird die Bildung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse bezuschusst.

„Der Wald ist unser wichtigster Klimaschützer. Hitze, Dürre, Stürme und der massive Borkenkäferbefall in den vergangenen Jahren haben unsere Wälder stark geschädigt und er braucht jetzt unsere Unterstützung“, sagte Ministerin Silke Gorißen (CDU). Klimaanpassungsfähige Mischwälder seien nur mit den Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern zu erreichen. Denn rund 64 Prozent des Waldes in Nordrhein-Westfalen seien in Privatbesitz. Mit dem Sofortprogramm sollen die Besitzerinnen und Besitzer von Privat- und Kommunalwald bei der Umsetzung dieses wichtigen Ziel unterstützt werden. Die Anträge können bei den zuständigen Regionalforstämtern des Landesbetriebs Wald und Holz NRW gestellt werden. (epd)

