Kitas: "Bundesnotbremse" könnte Kita-Schließungen erzwingen

Düsseldorf. Das Land NRW hält an Kita-Öffnungen bis auf Weiteres fest. Familienminister Stamp stellte in Aussicht, Schließungen möglichst weit auszulegen.

"Bundesnotbremse" fordert Schul- und Kita-Schließungen je nach Sieben-Tages-Inzidenz

NRW-Familienminister Stamp (FDP) lehnt an Eltern-Beruf gekoppelten Notbetrieb für Kitas bisher ab

Erstimpfungen von Kita-Personal in Kürze abgeschlossen

Die Kindergärten in NRW sind weiterhin offen - doch wie lange noch? Am Mittwoch hat der Bundestag die sogenannte Bundesnotbremse beschlossen. An diesem Donnerstag stimmt der Bundesrat darüber ab. Es geht um Ausgangssperren, Schulen, Ladenöffnung - und auch um Kita-Schließungen.

"Gesetz ist Gesetz", sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP): Tritt die Bundesnotbremse in Kraft, werde es auch in NRW eine klare Regelung geben, kündigte Stamp am Donnerstag vor dem Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend im Landtag NRW an. Details seien jedoch in NRW noch zu klären, sagte Stamp. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung", erklärte Stamp. "Dort, wo die Betreuung aus familiären Gründen erforderlich ist, wird es weiterhin das Angebot zur Betreuung geben", erklärte Stamp.

Bundesnotbremse: Kita-Schließungen in mindestens 27 Kommunen in NRW?

Sollte die Bundesnotbremse unverändert in Kraft treten, was laut Stamp frühestens ab diesem Montag möglich wäre, hätte das auch Folgen für die Kitas in NRW: Dem Bundesinfektionsschutzgesetzt nach müssten Kitas dann wie beim Distanzunterricht für Schulen schließen, wenn die jeweilige Sieben-Tages-Inzidenz vor Ort in Großstadt oder Landkreis an drei aufeinanderfolgenden Wochentagen hintereinander den Wert von 165 überschreitet. Für die Schulen gilt in NRW bisher die Inzidenz 200 als Grenze, für die Kitas gibt es bis dato noch keine derartigen Bestimmungen.

Stand Donnerstag wären dabei mindestens 27 Städte und Kreise in NRW im Blick, deren Inzidenzwert laut RKI bei 165 und höher steht. Das würde bedeuten, dass unter anderem in Gelsenkirchen, Duisburg, Hagen, Herne, Mülheim, dem Kreis Unna, Dortmund und in den Kreisen Olpe, Recklinghausen und Siegen-Wittgenstein Kitas geschlossen werden müssten, wenn sich diese Werte bis zur kommenden Woche nicht deutlich bessern. Sechs Kommunen stehen aktuell nur wenig unterhalb dieser Marke, darunter Essen und der Kreis Kleve.

NRW-Ministerium lehnt Kita-Schließungen bis dato ab

Das von der FDP geführte NRW-Familienministerium hat sich bis dato deutlich gegen Kita-Schließungen ausgesprochen. Auch am Donnerstag bekräftigte Familienminister Stamp seine Kritik an den Regelungen der "Bundesnotbremse".

Zuletzt hieß es im NRW-Familienministerium zu möglichen Verschärfungen des Coronaschutzes beim Kita-Betrieb: "Die Landesregierung wird keine Unruhe in die aktuelle Diskussion um weitere Schutzmaßnahmen bringen", sagte ein Ministeriums-Sprecher auf Nachfrage Ende vergangener Woche: "Wir warten auf die Verabschiedung des Bundesinfektionsschutzgesetzes. Einer vorherigen Schließung von Kitas bei einer (entsprechenden) Inzidenz stimmen wir daher nicht zu", sagte der Sprecher.

Im NRW-Familienministerium begründete man das Festhalten an Kita-Öffnungen mit den negativen Erfahrungen aus dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020, als Kitas nur für Kinder von Eltern aus bestimmten Berufsgruppen geöffnet waren: "Die Erfahrungen haben gezeigt, welch massiven Einfluss Beschränkungen in der Kindertagesbetreuung für Kinder haben. "Die Unterscheidung nach Berufsgruppen im Frühjahr 2020, die weder den tatsächlichen Bedarfen der Kinder noch den familiären sowie beruflichen Bedarfen der Eltern angemessen Rechnung trug, hatte zu erheblichen Ungerechtigkeiten und Missgunst zwischen Familien geführt".

Nun aber komme NRW wohl nicht mehr um Verschärfungen der Notbetreuung herum, fordert forderte am Donnerstag Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen, Vorsitzender des Städtetages NRW, in einem Zeitungsbericht der "Rheinischen Post": „Uns ist vor allem der Gleichklang bei Schule und Kita wichtig. Eltern verstehen nicht, warum Schulen geschlossen und Kitas geöffnet sind“, sagte Clausen weiter.

Kindertagespflege bis dato ohne Einschränkungen bei Betreuungsstunden

Bis dato gelten in NRW diese Einschränkungen für den Kita-Betrieb: Demnach bleibt es wegen des derzeit unsicheren Infektionsgeschehens bei der pauschal um zehn Wochenstunden reduzierten Betreuung in festen Gruppen. Zudem gelten die Vorgaben der Coronabetreuungsverordnung mit Blick auf Hygienemaßnahmen und organisatorischen Vorgaben etwa zur Gruppentrennung.

In der Kindertagespflege erfolge die Betreuung der Kinder im zeitlichen Umfang der Betreuungsverträge. In der Großtagespflege solle "nach Möglichkeit eine räumliche Trennung der Kindertagespflegepersonen mit den ihnen zugeordneten Kindern für die gesamte tägliche Betreuungszeit eingehalten werden", berichtete der Sprecher.

Kritik an Corona-Schnelltests: Für Kita-Kinder ungeeignet

Grundsatz mochte das NRW-Familienministerium Kita-Schließungen bis dato nicht gänzlich ausschließen: "Möchte eine Kommune im Rahmen einer Hotspotstrategie oder aufgrund explodierender Inzidenzwerte weitere individuelle Schutzmaßnahmen, wie z.B. in der Kindertagesbetreuung, anordnen, müssen diese mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt und in einer Allgemeinverfügung geregelt werden", erklärte ein Sprecher in der vergangenen Woche.

Zudem können nun auch Kita-Kinder auf freiwilliger Basis zuhause auf Corona getestet werden, entsprechenden kostenlosen Selbsttests werden seit Jüngstem zur Verfügung gestellt. Solche regelmäßigen Tests auch bei Kindern hatten Gewerkschaften und Vertreter der Tagespflege zuletzt wiederholt gefordert.

Positiv getestete Kinder dürfen nicht mehr in die Kita

Bei einem positiven Testergebnis dürfen Erzieherinnen und Tageseltern keine Kinder mehr betreuen. Positiv getestete Kinder dürfen nicht mehr zur Betreuung kommen. Ein positives Selbsttestergebnis löse zwar keine Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt aus, stellte das Familienministerium klar. Es sei aber unverzüglich ein aussagekräftigerer PCR-Test in einem Testzentrum oder beim Hausarzt vorzunehmen.

Bis zum Ergebnis seien alle Kontakte zu vermeiden und häusliche Quarantäne angesagt. Bei einem PCR-Nachweis erfolgten alle weiteren Schritte gemäß den landesrechtlichen Verordnungen beziehungsweise nach der Verfügung der örtlich zuständigen Behörden. Dies gelte auch für die Rückkehr des betroffenen Kindes in die Betreuung und für die Wiederaufnahme der Tätigkeit eines infizierten Beschäftigten.

Den aktuellen Zahlen nach waren im März je Wochentag in NRW durchschnittlich 4,4 Prozent der 10.500 Kindertagesstätten teilweise oder komplett wegen Infektionsfällen geschlossen. Vom 1. bis 19. April habe der Wert bei 3,9 Prozent gelegen, teilte NRW-Familienminister Stamp im Landtag mit. Im März seien insgesamt 2010 Kita-Kinder und 1612 Kita-Beschäftigte positiv auf Corona getestet worden. Zwischen dem 1. und 19. April seien es 986 Kinder und 533 Kita-Beschäftigte gewesen, teilte Stamp mit.

Unterdessen hatte NRW-Gesundheitsministerium Karl-Josef-Laumann (CDU) am Mittwoch im Landtag angekündigt, dass die Coronaschutz-Impfungen für das Personal an Grund- und Förderschulen, an Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege bis 24. April abgeschlossen sein soll. (dae/mit dpa)

