Kindesmissbrauch Bergisch Gladbach: 30.000 Tatverdächtige

Ein trauriger Wert aus der Kriminalitätsstatistik: Die Zahl der Verstöße wegen Kinderpornografie stieg 2019 stark an. Auch die Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern nahmen zu.

Düsseldorf. Mit einer Taskforce sollen Kinderschänder ab 1. Juli so professionell verfolgt werden wie Cyberterrroristen. Justizminister: "Mir ist speiübel."

Mit einer eigenen Taskforce will das NRW-Justizministerium ab 1. Juli mögliche Kinderschänder im Netz ebenso verfolgen wie Cyberterroristen oder Hacker. Zwei eigens dafür abgestellte Staatsanwälte kooperieren dafür mit der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC). Lügde, Bergisch Gladbach und zuletzt Münster seien Synonyme für furchtbare Verbrechen, deren Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden müssten, so NRW-Justizminister Peter Biesenbach.

Bislang habe man sich lediglich auf die Verfolgung von Einzeltätern fokussiert. Das solle sich nun ändern. "Wir haben uns die Frage gestellt, ob es da nicht einen viel größeren Sumpf gibt", sagte Biesenbach. Allein der Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach bestätige die These auf unfassbare Weise: So hätten die Ermittlungen allein in diesem Fall zu Spuren von 30.000 noch unbekannten Verdächtigen geführt.

Diese verbergen sich hinter Nicknames sowohl im Darknet als auch im frei verfügbaren Internet und in Chats, um dort Kinderpornografie zu tauschen oder sich schlimmer noch mit eigenen Taten zu brüsten. Anlass genug für das NRW-Justizministerium, den kriminellen Sumpf nun mit allen verfügbaren Mitteln trocken zu legen.

"Da werden Tipps gegeben, welche Beruhigungsmittel besonders geeignet sind"

"Mir ist speiübel", brachte Biesenbach auf den Punkt, dass es die Ermittler mit einer völlig neue Dimension der Strafverfolgung zu tun hätten. Der Leiter der ZAC, Oberstaatsanwalt Markus Hartmann, machte deutlich, dass das Phänomen der Kinderpornografie im Internet in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen sei. Jedes Bild, jeder Videoschnipsel führe zu weiteren Verdächtigen.

Besorgniserregend sei auch, dass sich die Täter untereinander bestärkten. "Da werden zum Beispiel Tipps gegeben, welche Beruhigungsmittel besonders geeignet sind, um die jungen Opfer gefügig zu machen." Verdächtige, die den realen Missbrauch noch scheuten, würden von der Community "zu den furchtbaren Taten ermuntert", so Hartmann weiter.

Peter Biesenbach mahnte an, in puncto Vorratsdatenspeicherung nachzubessern. Hier müsse schnell geklärt werden, welche Rechtsprechung die Europäische Union zulasse. Es dürfe aber nicht länger sein, dass potenzielle Täter aus Datenschutzgründen davon kommen, so der NRW-Justizminister. (JeS)