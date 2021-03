In NRW können Kinder in Kitas und Grundschulen Milch und Joghurt erhalten.

Ernährung Kinder bekommen Schulmilch in NRW jetzt kostenfrei

Essen. Bislang haben Eltern in NRW einen Selbstbeitrag zur EU-geförderten Schulmilch zahlen müssen. Nun fällt dieser Aufwand weg.

Kita-Kinder und Grundschüler in NRW sollen nach den Sommerferien kostenfrei Schulmilch aus einem EU-geförderten Programm erhalten. Das geht aus einem Bericht des NRW-Verbraucherschutzministeriums an den Landtag hervor. Danach soll ab dem kommenden Schuljahr 2021/22 der bisherige Eltern-Selbstbeitrag für Milch oder Joghurt entfallen, die im Rahmen des EU-Schulprogramms an teilnehmende Schulen und Kitas geliefert werden.

In den Einrichtungen soll somit der Organisationsaufwand reduziert werden. Zugleich sollen mehr Kinder als bisher von der geförderten Schulmilch profitieren – „unabhängig von der Möglichkeit dafür zu bezahlen“, heißt es in dem Bericht. Gefördert werden zwei Portionen Milch oder Joghurt pro Kind und Woche. Der Elternbeitrag lag laut Bericht zuletzt bei 20 Cent pro 250 ml Gebinde.

NRW-Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sprach von einer erfreulichen Änderung. „Mit dem EU-Programm wollen wir Kinder möglichst früh an eine gesunde und ausgewogene Ernährung heranführen und Freude wecken an frischen Lebensmitteln“, sagte Heinen-Esser. Erst seit Mitte 2019 fördert NRW ausschließlich reine Schulmilch. Zuvor hatte es als letztes Bundesland auch zuckerhaltigen Kakao über das EU-Schulprogramm subventioniert.

In dem Förderprogramm der Europäischen Union werden neben Milch auch Obst und Gemüse für Schulen gefördert. Für das kommende Schuljahr hat NRW laut eigener Mitteilung bei der EU insgesamt Mittel in Höhe von 8,7 Millionen Euro angemeldet. Ergänzt wird dieser Betrag durch Landesgelder.

Das EU-Programm zur Schulmilch-Förderung richtet sich in NRW an Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und Förderschulen mit Primarstufe. Sie müssen sich dazu bis zum 25. April 2021 anmelden unter www.schulobst-milch.nrw.de (stew)