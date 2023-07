Jahrhundertflut: Gedenktreppe in Bad Münstereifel eingeweiht

Ein noch nicht eingebauter Stein mit einem Motiv der Jahrhundertflut vor zwei Jahren erinnert an einer Freitreppe an der Erft an das Ereignis.

Bad Münstereifel. Mit in eine Freitreppe eingelassenen Steinen will Bad Münstereifel an das Hochwasser von 2021 erinnern. Die Steine zeigen Motive der Zerstörung.

In Bad Münstereifel ist am Samstag in der Innenstadt eine Treppe eingeweiht worden, die an die Hochwasserkatastrophe vor zwei Jahren erinnert. Es solle ein Ort der Begegnung und des Innehaltens werden, erklärte die Stadt. An der Treppenanlage zur Erft sind Pflastersteine eingebaut, die mit Motiven von Flut und Wiederaufbau verziert sind. Darauf zu sehen sind Bagger, Helfer und Dankesschilder der Bewohner. Die kleine Freitreppe führt direkt zum Wasser des Flusses. Die Zugänge können verschlossen werden, um Hochwasser abzuhalten.

Die verwendeten Pflastersteine lagen ursprünglich in der Fußgängerzone von Bad Münstereifel. Doch im Hochwasser wurde das beschauliche Flüsschen Erft, das mitten durch die bei Touristen beliebte, mittelalterliche Stadt fließt, zu einem reißenden Fluss. Geschäfte und die angrenzende Straße wurden komplett zerstört, Pflastersteine herausgerissen. » Lesen Sie dazu: Zwei Jahre nach der Flut in NRW: Gedenken und Aufarbeitung

Dann beschloss die Stadt, einen neuen, wasserdurchlässigen und barrierefreien Straßenbelag zu verlegen sowie eine Erinnerungsstätte zu schaffen. Ein Teil der nicht mehr benötigten Pflastersteine wurde für die Gedenktreppe verwendet. Die Spuren des Hochwassers sind immer noch deutlich im Stadtbild zu sehen.

EU-Politiker Timmermans besucht Bad Münstereifel

EU-Kommissionsvize Frans Timmermans besuchte am Mittag Eschweiler in der Nähe von Aachen. Der Politiker war zu Gast im vom Hochwasser schwer beschädigten Krankenhaus St. Antonius. NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) begleitete Timmermanns. Der EU-Kommissionsvize sprach mit Helfern und Betroffenen, die in der Flutnacht im Krankenhaus waren. Das Flüsschen Inde war über die Ufer getreten und hatte das Krankenhaus geflutet. Die Klinik war in einer dramatischen Aktion geräumt worden.

Zuvor war Timmermans in Chaudfontaine in Belgien und Valkenburg in den Niederlanden. Beide Orte waren ebenfalls heftig von der Flut betroffen. Der Gast aus Brüssel besuchte die Ausstellung „Beyond the Waters“ (Jenseits des Wassers) und legte Blumen in Gedenken an die Opfer nieder. (mein)

Zwei Jahre nach der Flut: Wie weit ist der Wiederaufbau? Zwei Jahre nach der Flut- Wie weit ist der Wiederaufbau?

