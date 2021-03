Corona-Maßnahmen In NRW sind ab Montag keine weiteren Lockerungen in Sicht

Düsseldorf Die Schutzverordnung machte bisher Hoffnung auf Lockerungen in Gastronomie, Kultur und Sport. Daraus wird vorerst nichts.

Wegen der zunehmenden Corona-Infektionen wird es in Nordrhein-Westfalen ab Montag keine weiteren Lockerungen geben, erklärte das NRW-Gesundheitsministerium am Donnerstag. Die gültige Corona-Schutzverordnung stellt bisher in Aussicht, dass zum 22. März Öffnungen etwa in der Außengastronomie, von Theatern, Konzert- und Opernhäusern und Kinos sowie im Sport möglich sein könnten, wenn die 7-Tages-Inzidenz stabil oder sinkend unter 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern pro Woche liegt.

Tendenz geht eher nach oben

Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens mit einer landesweiten Wocheninzidenz von 92,1 könne weder von einer Unterschreitung der 100-er Marke ausgegangen werden noch sei eine stabile Infektionslage gegeben, so das Ministerium. Man müsse im Gegenteil weiter steigende Inzidenzwerte befürchten. Bund und Länder wollen die Lage am kommenden Montag neu bewerten.