In NRW ist kein schnelles Ende des Lockdowns in Sicht

Ein schnelles Ende des „Mini-Lockdowns“ ist in Nordrhein-Westfalen nicht in Sicht. Die Wirkung der kontaktbeschränkenden Maßnahmen müsse weiter abgewartet werden, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag und fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass es großartige Spielräume für Veränderungen in absehbarer Zeit geben kann.“

Gegenüber dieser Redaktion sprach Laumann anschließend von einer „Seitwärtsbewegung“ bei den Infektionszahlen. „Aber das eigentliche Ziel des Lockdowns, die spürbare Senkung der Infektionszahlen haben wir noch nicht erreicht. Bei diesem Infektionsgeschehen sehe ich nicht, dass es eine komplette Aufhebung des Lockdowns geben könnte“, so Laumann. In Einzelbereichen könnten Lockerungen aber derzeit nicht ausgeschlossen werden.

"Wir sind auf einem viel zu hohen Niveau"

Laut dem Gesundheitsministerium liegt der Inzidenzwert derzeit in NRW bei 166,5. Am 1. November, dem Beginn des Lockdowns, lag der Wert bei 177. „Die Dynamik ist raus, Gott sei Dank, aber wir sind auf einem viel zu hohen Niveau“, so Laumann.

In der kommenden Woche werden Bund und Länder erneut über die Pandemielage und die Erfolge der Coronamaßnahmen beraten.