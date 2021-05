Impfungen ab 12 Jahre: Keine Impfpflicht für Schulbetrieb

In Deutschland können mit dem Wegfall der Impfpriorisierung am 7. Juni auch Jugendliche ab 12 Jahren einen Impftermin vereinbaren.

Düsseldorf/Berlin. Wenn die Impfpriorisierung fällt, können sich Jugendliche ab 12 Jahren impfen lassen. Bislang kein Statement von NRW-Ministerpräsident Laschet.

Bund und Länder haben sich beim Impfgipfel auf eine Regelung für Impfungen für Minderjährige geeinigt: Kinder ab 12 Jahren sollen sich in Deutschland ab 7. Juni um einen Corona-Impftermin bemühen können.

Mit der am Freitag erwarteten Zulassung des Biontech-Impfstoffs für diese Altersgruppe durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA könnten sie sich ab dem geplanten Ende der Priorisierung um eine Impfung bei den niedergelassenen Ärzten oder in Impfzentren bemühen, teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach den Beratungen am Donnerstag in Berlin mit.

Die Länder können dem Beschluss zufolge Angebote in Impfzentren machen oder Programme für die Altersgruppe auflegen. Die Minderjährigen sollten sich aber insbesondere in den Praxen um einen Termin bemühen können. Bis zum Ende des Sommers soll auch den Kindern und Jugendlichen ein Impfangebot gemacht werden.

Markus Söder: Es gibt keine Impfpflicht

Ein sicherer Schulbetrieb soll unabhängig davon, wie viele Schülerinnen und Schüler ein Impfangebot wahrnehmen, gewährleistet werden. „Wir wollen Impfangebote machen, aber es gibt keine Impfpflicht“, sagte der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Axel Gerschlauer, Sprecher des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte in Nordrhein, hatte in dieser Woche vor einer „Impfpflicht durch die Hintertür“ gewarnt. Eine Corona-Schutzimpfung sei für Kinder mit Vorerkrankungen und bestimmten Risikofaktoren notwendig. „Aber wir dürfen jetzt nicht vollkommen gesunde Zwölfjährige impfen, nur damit sich die Lehrer in den Schulen besser fühlen“, sagte Gerschlauer dieser Redaktion.

Impfungen für Jugendliche: Kein Statement von Laschet am Donnerstag

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte in der Landtags-Debatte in der vergangenen Woche das Ziel ausgegeben, noch vor den Sommerferien möglichst viele Schülerinnen und Schülern eine Impfung zu ermöglichen.

Vor den Bund-Länder-Beratungen hatte Laschet angekündigt, dass sich Nordrhein-Westfalen an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) halten werde. Ein Statement zu den Auswirkungen für NRW wird es am Donnerstagabend nicht geben.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) äußerte sich nach dem Impfgipfel zwischen Bund und Ländern zunächst nicht. (Archivbild) Foto: Marcel Kusch/dpa

Beim Besuch eines Impfzentrums in Düsseldorf hatte Laschet am Mittwoch bekräftigt, beim Impfgipfel die Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche in den kommenden Wochen besonders in den Blick nehmen zu wollen. „Unsere Aufgabe ist es, dass es keine verlorene Generation gibt“, sagte er. Für die Bildung und Gesundheit von Schülern brauche es „die beste Lösung“.

44 Prozent aller Menschen in NRW einmal geimpft

Daten des Robert-Koch-Instituts zufolge waren am Donnerstagmorgen 43,9 Prozent aller Menschen in NRW mindestens einmal geimpft. 14,9 Prozent haben bereits den vollen Impfschutz erhalten. » Lesen Sie dazu: Corona-Impfung NRW: So viele Menschen hat Ihre Stadt geimpft

Die Landesregierung hat am Mittwoch eine neue Coronaschutzverordnung mit Regeln veröffentlicht. Gemessen an der Sieben-Tage-Inzidenz werden die Städte und Kreise in drei Inzidenzstufen eingeteilt.

Im Juni 31 Millionen Impfdosen erwartet

Trotz des erweiterten Impfangebotes an Jugendliche soll es mittelfristig nicht zu Engpässen kommen beim Impfstoff kommen: Im kommenden Monat werden in Deutschland voraussichtlich mehr als 31 Millionen Corona-Impfdosen ausgeliefert, wie die Daten des Gesundheitsressorts zeigen. Von den ursprünglich für das gesamte zweite Quartal 80 Millionen zugesagten Impfdosen wurden 31 Millionen bereits geliefert.

Astrazeneca und Johnson & Johnson kündigten Lieferungen aber nur kurzfristig an, was die Organisation erschwere. Insgesamt wurden in den Ländern 88 Prozent der gelieferten Impfdosen verimpft – die Spanne reicht von 76 Prozent in Brandenburg bis 98 Prozent in Bremen. Vom Biontech-Präparat wurden 91 Prozent verimpft, von Moderna 76 und von Astrazeneca 87 Prozent.

Bei Johnson & Johnson, dem einzigen Serum, bei dem nur eine Spritze reicht, liegt die ausgewiesene Quote bisher nur bei 35 Prozent. Für das dritte Quartal liegen laut Gesundheitsministerium außer von Moderna bisher keine Lieferpläne vor - erwartet werden über 120 Millionen Impfstoff-Dosen.

Corona in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

