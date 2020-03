Von der Werkbank in den Hörsaal: In NRW studieren immer mehr Menschen ohne Abitur. Im Studienjahr 2018 haben nach Angaben des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh mehr als 4800 Menschen ohne Abitur ein Studium begonnen. Damit liegt NRW hinter Hamburg auf Platz zwei im Vergleich der Bundesländer.

Voraussetzung für ein Studium ohne allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife ist entweder ein Meisterbrief oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Insgesamt stieg die Zahl dieser Studierenden in NRW auf knapp 20.000, das sind laut CHE etwa vier Prozent aller Studenten. Die Mehrzahl nahm ein Studium an der staatlichen Fernuniversität Hagen auf, gefolgt von der Internationalen Hochschule IUBH in Bonn und der Hochschule für Ökonomie und Management (FOM) in Essen.

Das Beste aus "beiden Welten"

Die Nachfrage nach einem Studium ohne Abitur wächst seit Jahren. 2018 erreichte ihre Zahl in Deutschland einen Rekordwert von rund 62.000. Das entspricht laut CHE einem Zuwachs von 35 Prozent seit 2013. Auch die Zahl der Studienanfänger erreichte mit 14.800 im Jahr 2018 einen neuen Höchststand. Die CHE-Experten bewerten das Angebot als Erfolgsmodell: Seit der Einführung vor zehn Jahren habe sich die Zahl der Absolventen verdreifacht.

„Es ist absolut nachvollziehbar, dass immer mehr Menschen das Beste aus beiden Welten, also der beruflichen und der akademischen, mitnehmen wollen“, sagt CHE-Geschäftsführer Frank Ziegele. Die ansteigenden Zahlen würden zeigen, dass die Durchlässigkeit zwischen beiden Bereichen gestiegen sei.

Die Mehrheit entscheidet sich für eine Fachhochschule

Dabei sind Fachhochschulen insgesamt gefragter als Universitäten. Zwei Drittel der Studienanfänger entschieden sich für diesen Hochschultyp. Eine Ausnahme bildet die Fernuni Hagen. Beliebteste Fächer waren Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Mehr als 55 Prozent der Erstsemester entscheiden sich für einen Studiengang aus dieser Fächergruppe.

An zweiter Stelle folgen die Ingenieurwissenschaften (21 % ) sowie Medizin und Gesundheitswissenschaften (13 %). Bei der Bewerbung für einen Medizinstudienplatz ersetzt die Note der Meister- oder Fachwirtprüfung die Abinote.

Wer ohne Abitur studieren darf

Wer einen Meisterbrief hat, kann direkt ins Studium durchstarten. Durch die bereits erworbene Qualifikation bestehe ohne vorherige Prüfung der direkte Zugang zu allen Studiengängen aller Hochschulen, teilt das NRW-Wissenschaftsministerium mit. Aber auch ohne Meisterbrief steht der Weg in die Hochschule offen.

Wer eine zweijährige Ausbildung abgeschlossen hat und mindestens drei Jahre in seinem erlernten Beruf tätig war, kann ebenfalls ohne Zugangsprüfung ein Studium aufnehmen, das fachlich der Ausbildung entspricht. Wer einen beruflichen Neustart wagen möchte, kann mit einem Probestudium oder einer Zugangsprüfung auch Fächer wählen, die nicht dem bisherigen Berufsbild entsprechen.