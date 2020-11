Immer mehr Coronafälle und Quarantäne an den Schulen in NRW

Die Zahl der durch Coronafälle und Quarantäne betroffenen Schulklassen steigt in NRW offenbar stark an. Laut einer Umfrage, die inzwischen fast eine Woche alt ist, befinden sich in NRW mehr als 50.000 Schüler in Quarantäne.

Die Landesregierung fragt immer mittwochs das Infektionsgeschehen an den Schulen des Landes ab. Neue Zahlen sind also erst am 11. November zu erwarten. Die vielen Meldungen aus NRW-Kommunen über Coronafälle an Schulen deuten darauf hin, dass sich die Lage in den vergangenen Tagen womöglich weiter verschlimmert hat.

Weniger Präsenzunterricht möglich

„An 87,5 Prozent aller Schulen (3.914 Schulen) findet regulärer Präsenzunterricht für alle Klassen statt, sechs Schulen sind geschlossen und an 12,3 Prozent der Schulen (552) befinden sich in Folge von Maßnahmen der örtlichen Gesundheitsbehörden Schüler bzw. Lerngruppen in Quarantäne“, erklärte das NRW-Schulministerium auf Anfrage dieser Redaktion. Grundlage ist eine Umfrage der Regierung zum Schulbetrieb von Mittwoch, 4. November.

Noch am 3. November hatte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer gesagt: „In mehr als 98 Prozent der Schulen wird Präsenzunterricht für alle Klassen erteilt.“ Der Wert sank also innerhalb von nur einer Woche um mehr als zehn Prozent. Das Ministerium hält den Schulbetrieb dennoch für „bisher weiterhin stabil“.

94,2 Prozent der Lehrer können regulär unterrichten

Laut Ministerium hatten sich 92 Prozent an der Umfrage zum Stichtag 4. November beteiligt. Der Anteil der Lehrkräfte, deren Einsatz im Präsenzunterricht nicht durch die Pandemie verhindert wird, liege demnach 94,2 Prozent (145.847); 2,24 Prozent der Lehrkräfte (3.465) befänden sich in Quarantäne, bei 0,36 Prozent der Lehrer (559) sei eine Corona-Infektion bestätigt worden.

96,5 Prozent der Schüler (1.950.458) können am Präsenzunterricht teilnehmen, so das Schulministerium, 2,48 Prozent der Schüler (50.152) befinden sich demnach in Quarantäne, bei rund 0,18 Prozent der Schüler (3.662) sei eine Corona-Infektion bestätigt worden.​

SPD und Grüne laden in der kommenden Woche zu einem "Schulgipfel" ein. Hauptthema: Die Lage an den Schulen.