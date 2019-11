Düsseldorf/Münster. Fällt das NRW-Verfassungsgericht Schwarz-Gelb beim Herumdoktern am Kommunalwahlrecht in den Arm? In der Verhandlung gab es kritische Nachfragen.

Gut zehn Monate vor der nächsten Kommunalwahl in NRW liefern sich die schwarz-gelbe Landesregierung und die rot-grüne Opposition einen erbitterten Machtkampf, der wie so häufig in der landespolitischen Geschichte vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster ausgetragen wird.