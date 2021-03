Greenpeace demonstriert vor Staatskanzlei gegen Kohlepolitik

Düsseldorf. Greenpeace-Aktivisten haben vor der NRW-Staatskanzlei gegen die Kohlepolitik der Landesregierung mobil gemacht. Es geht um Dörfer und Klima.

Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben am Dienstagmorgen vor der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei in Düsseldorf gegen die Kohlepolitik der Landesregierung protestiert. Vier von ihnen kletterten auf ein Vordach und entrollten ein Plakat mit der Aufschrift „Armin Laschet will Klima und Dörfer zerstören!“.

Rund um das Gebäude sprühten sie Symbole auf den Boden. Anlass sei der für Dienstag erwartete Braunkohlebeschluss der NRW-Landesregierung, berichtete Greenpeace.

„Beschließt Laschets Regierung wie erwartet die Braunkohletagebaue in NRW auszuweiten, würden dafür Dörfer zerstört und Klimaziele gefährdet“, teilte die Organisation mit. Durch die geplanten Erweiterungen unter anderem des Tagebaus Garzweiler II würden bis zu 900 Millionen Tonnen CO2 in NRW freigesetzt werden. „Diese Leitentscheidung gießt Öl ins Feuer der Klimakrise“, erklärte Bastian Neuwirth von Greenpeace.

Der Umweltverband BUND hatte vor einigen Tagen Klage gegen den neuen Hambach-Betriebsplan eingereicht. (dpa)