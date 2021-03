Gericht setzt Terminregeln für Einzelhandel außer Kraft

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat am Montag eine überraschende Entscheidung getroffen und Kundenbegrenzung und Terminbuchung in Geschäften ausgesetzt. (Symbolbild)

Münster. Bislang galten in Geschäften in NRW Kundenbegrenzung und Terminbuchung. Das Oberverwaltungsgericht hat die Regeln am Montag ausgesetzt.

Das Oberverwaltungsgericht hat nach einem Antrag eines Media-Marktes die Beschränkungen im Einzelhandel gekippt. Hintergrund ist die Unzufriedenheit von Teilen des Handels, dass für manche Geschäfte weniger und für andere strengere Öffnungsbeschränkungen gelten. So müssen Lebensmittelgeschäfte, Blumenläden und Gartenmärkte eine Kundenbegrenzung auf eine Person pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche beziehungsweise in größeren Märkten pro 20 Quadratmeter beachten. Im übrigen Einzelhandel ist der Zutritt grundsätzlich nur für einen Kunden pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche und auch nur nach vorheriger Terminvergabe zulässig. Dies ist nach Einschätzung der Richter nicht mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz vereinbar.

Konsequenz: „Wegen des untrennbaren Zusammenhangs der Regelungen zum Handel hat das Gericht diese insgesamt vorläufig außer Vollzug gesetzt“, so das OVG. Ab sofort entfalle daher im gesamten Einzelhandel in NRW die Kundenbegrenzung pro Quadratmeter. Auch die Pflicht für Kunden, einen Termin zu buchen, entfällt. Laut OVG könne das Land NRW aber kurzfristig eine Neuregelung treffen, „die keine unzulässigen Differenzierungen enthält“.

Umfrage des Handelsverbands: Im Schnitt 30 Prozent Umsatzverlust

Der Handelsverband (HDE) hatte in der vergangenen Woche das Ergebnis einer Umfrage unter rund 1000 Einzelhändlern veröffentlicht. Demnach hätten diese im Schnitt 30 Prozent Umsatzverlust im Vergleich zum Vorjahr verbucht. HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth teilte dazu am vergangenen Montag mit: „Das Einkaufen mit Termin ist ein erster Schritt, aber keine dauerhafte Öffnungsstrategie.“

Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts kommt wenige Stunden, bevor die Ministerpräsidentenkonferenz beginnt. Dort werden Bund und Länder wahrscheinlich eine Verlängerung des Lockdowns beschließen. Das geht aus der Beschlussvorlage hervor. Beginn der Konferenz ist um 14 Uhr, eine Einigung ist am Nachmittag oder Abend zu erwarten. Anschließend wird sich mutmaßlich, wie bei vorangegangenen Beratungen, auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet auf einer Pressekonferenz äußern.

Das Robert-Koch-Institut hatte am Montagmorgen am zweiten Tag in Folge eine NRW-weite Inzidenz höher als 100 gemeldet.